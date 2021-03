Suso: "No podemos competir contra Madrid, Barcelona y Atlético"

El extremo del Sevilla Jesús Joaquín Fernández 'Suso' consideró que en este momento no pueden "competir contra el Madrid, el Barcelona y el Atlético", al admitir que "están un pasito por encima", pese a que los sevillistas lo hagan "bien" en sus enfrentamientos con ellos, pero subrayó que "lo importante" es repetir plaza en la Liga de Campeones.

"Lo importante es estar en Champions otra vez. Los equipos grandes siempre tienen que jugar la Champions, porque significa que estás con los mejores del mundo. Es verdad que la Europa League es del Sevilla, pero si en LaLiga estás arriba como ahora -cuartos- y acabamos así, es para estar orgullosos", afirmó Suso a la radio del club.

En una entrevista con los medios oficiales del Sevilla, el internacional gaditano advirtió sobre las últimas diez jornadas de Liga que llegan compromisos "muy difíciles, con rivales que cada uno tiene sus objetivos", pues "los de abajo se están jugando la salvación y no hay partidos fáciles".

Indicó que en la pasada jornada, con el 1-1 en el campo del Valladolid, no hicieron "un gran partido", pero dijo que merecieron ganar y que, cuando iban perdiendo, fallaron "alguna ocasión" de gol, "pero el ADN del Sevilla es así, tenerla en el último minuto y que la meta el portero", en alusión al tanto 'in extremis' del marroquí Yassine Bono.

Suso también destacó la idoneidad de este parón liguero para un equipo que acabó la temporada anterior mediado agosto, al ganar su sexta Liga Europa en Colonia (Alemania), y apenas tuvo dos semanas de vacaciones.

"Jugando cada tres días no hay tiempo para nada. Siempre estás viajando y jugando, y no hay ni una semana completa para entrenar. Ahora, sin Champions ni Copa, tendremos algún día más, pero este parón viene en un momento perfecto, porque necesitamos descansar al no haber parado", recalcó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Tras reconocer que llegó a Inglaterra muy joven y en una etapa en la que, por las circunstancias, se tiene "menos ganas de aprender que ahora", mientras que de su paso por Italia se quedó con el mayor trabajo táctico, el extremo aseveró que "en España es más difícil, porque hay más creatividad y ritmo, se juega más rápido", si bien cree que ahora está "en el sitio ideal".

Sobre Julen Lopetegui, dijo que "es muy exigente, un entrenador que no se para ni se conforma" y que le conoce a la perfección, pues estuvo con él en todas las categorías inferiores de la selección española y le hizo debutar en la absoluta.

Suso, que esta temporada lleva 4 goles (3 en Liga y 1 en la Liga de Campeones) y 4 asistencias en 34 partidos, recalcó que lucha por su regreso a la selección y por ganarse un puesto para la Eurocopa de este verano.

"Es la espinita que tengo, lo que me queda por vivir y mi ilusión. Siempre he luchado por estar ahí, porque el hecho de que todo un país esté pendiente es una cosa preciosa", resaltó el gaditano, que, a sus 27 años y después de un año y dos meses en el Sevilla, se siente "muy bien" y adaptado de nuevo a LaLiga.

Explicó que, tras su cesión por el Milan en enero de 2020 y su posterior fichaje en verano al hacerse efectiva por 20 millones de euros la opción de compra obligatoria si el Sevilla se metía en la Liga de Campeones, "era un cambio de país, de liga y de todo" al que se "tenía que acostumbrar", a lo que se le sumó la mala suerte de su lesión, si bien este año han "cambiado también el plan de trabajo" y se encuentra "muy bien".