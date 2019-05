Susaeta: "Quería ser un One Club Man, pero no ha sido posible"

El capitán del Athletic Club, Markel Susaeta, aseguró este miércoles en Lezama que "la controversia" en torno a su renovación con el club bilbaíno, de la que se habló mucho a los largo de la temporada pero que no acabó concretándose, le ha dolido "mucho".

En una comparecencia ante los medios, unas "breve palabras sin preguntas ni respuestas", Susaeta leyó una nota en la que valoró lo sucedido para que al final no se concretase su renovación en el club en el que ha jugado "las doce últimas temporadas" y al que llegó hace 22 años, a los 9 -ahora tiene 31-, a la cantera de Lezama.

En la sala de prensa de Lezama, acompañaron a su capitán el resto de la plantilla y del cuerpo técnico del primer equipo bilbaíno, y también el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta. Asimismo, estuvieron el secretario técnico, Andoni Ayarza, y José Ángel Iribar y Carlos Gurpegui, embajadores del club.

Susaeta lamenta no seguir en el Athletic después de que en los doce años en la primera plantilla rojiblanca el terreno de juego fuese "el único sitio" en el que ha "hablado" y asumiendo su parte de responsabilidad por no haber tomado otra posición.

"Quizás el culpable sea yo por no haber dicho una palabra más alta que otra", reflexionó, en todo caso centrado en las necesidades del equipo. "El equipo se juega mucho el domingo y tenemos que centrarnos en acabar bien la temporada", recordó.

El jugador de Eibar, que aseguró no haber querido "ni conocer el contenido de la oferta" de renovación que le trasladó la entidad, cree que "lo mejor para ambos es que no siga en el club" y avanzó que, aunque no sabe "dónde" estará "la temporada que viene", sí que será "jugando al fútbol" en otro equipo.

"A pesar de que mi intención era ser un 'One Club Man, no ha sido posible", lamentó antes de ser despedido por con una cálida ovación por parte de sus compañeros.