La surrealista excusa que el árbitro dio a Riquelme para anular su gol a Ucrania

El Europeo-sub21 está dejando varios momentos de polémica. Si el partido entre Francia e Italia quedó marcado por los groseros errores arbitrales que obligaron a la UEFA a dar marcha atrás e introducir el VAR a partir de cuartos de final, este martes en el España-Ucrania se vivió otro capítulo para la verguenza con el increíble tanto que le anularon a La Rojita en la primera mitad.

Y es que nadie parece saber qué pasó por la cabeza del trencilla lituano para invalidar el gol anotado por Rodrigo Riquelme a los 20 minutos de partido tras un error del portero ucraniano que al intentar sacar se dio con el balón en la pierna y se lo dejó muerto al colchonero que marcó a puerta vacía.

Rodrigo Riquelme fue preguntado tras el encuentro por la jugada: "Veo que el portero quiere sacar rápido, le hago una amago, se asusta y suelta el balón. Es un gol legal, pero no le doy importancia. Como mucho le rozo, pero no es suficiente para que el portero suelte el balón así", señaló el futbolista español antes de añadir que "al principio no pita nada, voy a celebrarlo y cuando estoy pasando la portería veo que pita y me hace como que alguien le dice que era falta. Se señala la oreja como que le decían que era falta".

El colegiado no pudo ver la acción porque estaba de espaldas y ni los linieres ni el cuarto árbitro se movieron o levantaron el banderín en ningún momento. El árbitro tampoco puede excusarse en que le han hablado por el pinganillo desde el VAR ya que todavía no está implantado. Al final la jugada quedó en una anécdota porque España pudo empatar el partido y clasificarse como primera de grupo por lo que el polémico gol anulado no tuvo trascendencia.