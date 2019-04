La Supercopa se jugará fuera de España en enero de 2020

No habrá Supercopa de España este verano. Según informó Juan Antonio Alcalá, en El Partidazo de COPE, el torneo que jugarán a partir de este año los dos primeros clasificados de LaLiga Santander y los dos finalistas de la Copa del Rey se disputará fuera de España y en enero de 2020.



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, lo comunicará en la Asamblea Extraordinaria del próximo lunes 29 de abril. El motivo es que el nuevo formato de Final Four no interfiera con las previas de las competiciones europeas o con las giras de verano