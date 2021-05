Suárez: "Quiero jugar el Mundial, después uno debe darse cuenta de que le llega la hora"

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez ha asegurado que desea disputar el Mundial de Catar 2022 con Uruguay, pero reconoce que tal vez tras la cita mundialista uno debe "darse cuenta de que le llega la hora" de decir adiós a la selección, y ha reconocido que le gustaría "tener la experiencia de jugar en Estados Unidos".

"Mi deseo es poder jugar el Mundial de Catar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora. Primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás, que tengan la posibilidad. Llegado el momento, uno tomará la decisión apropiada, aunque asumir eso le cuesta mucho a un jugador, pero lo llevo trabajando mucho tiempo", declaró en una entrevista para la revista 'Club del Deportista'.

�� El pistolero, el killer, el goleador... LUIS SUÁREZ es el protagonista de nuestra nueva #CDMagazine36 ������ @LuisSuarez9pic.twitter.com/spT0tUrUfh — Club del Deportista (@CdelDeportista) May 15, 2021

El máximo goleador rojiblanco este curso explicó que fichar por el conjunto de Diego Pablo Simeone fue un gran reto para él. "A uno le gustan los desafíos, y venir aquí era un desafío muy grande para mí por muchas cosas", manifestó.

"El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel. Y eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy. Y lo viví como un gran desafío y con muchísima ilusión. Para nada estoy arrepentido, al contrario: ilusionado y con muchas ganas de seguir demostrando", prosiguió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, el charrúa todavía no ha podido experimentar el apoyo en el estadio de la afición colchonera. "Se extraña muchísimo el calor de la gente, el ambiente, jugar con el estadio lleno y a favor, porque lo he sufrido en contra... También que mis hijos, mi familia, disfruten de lo que es este campo lleno sería espectacular. Pero esperamos poder hacerlo muy pronto", expresó.

Además, sueña con el Wanda Metropolitano coreando su nombre. "Esperemos que llegue el momento, y sería increíble, porque sé que el hincha del Atlético es muy agradecido ante el esfuerzo que hace uno en el campo. Trabajamos mucho en el campo para recibir ese reconocimiento como grupo y para conseguir las cosas, pero a nivel individual que la gente te lo reconozca es algo muy lindo", indicó.

Por último, Suárez reconoció que no descarta terminar su carrera en Estados Unidos. "Hace dos años, cuando jugaba en el Barcelona, te hubiera dicho que allí, pero después se van dando circunstancias. Ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más. Y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe", concluyó.