Sorpresa y preocupación en el Real Madrid por la mala racha

Los últimos resultados del Real Madrid no solo han despertado nerviosismo en el seno de los aficionados del equipo que ven como el club lleva tres partidos sin marcar (Sevilla, Atlético y CSKA).

Según ha contado Melchor Ruiz en Deportes COPE, en la planta noble del Bernabéu no son ajenos a la realidad de los últimos encuentros y están sorprendidos y preocupados, a la vez, por una racha negativa que coincide con lesiones importantes en el equipo.

Sorprendidos porque no entienden el cambio tan brusco que ha experimentado el equipo tras el gran partido que hicieron hace solo quince días ante la Roma. Preocupados porque desde entonces el equipo no ha vuelto a ser el mismo y ha entrado en una sequía goleadora que consideran inesperada. Aun no existe alarma en el club ya que son optimistas y confían en que se van a recuperar tanto el juego como los goles en los próximos partidos.

Por su parte, el vestuario, niega tener menos hambre por haber ganado tantos títulos recientemente, reconoce que tienen que corregir los errores de concentración sobre todo en el arranque de los partidos y se consuelan con que pese a la mala racha no hay nada perdido.