Simeone: "La victoria ante el Madrid fue hace tres meses; es otro momento de la temporada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo que la victoria ante el Real Madrid en la primera vuelta de LaLiga no sirve de referencia para la semifinal de la Supercopa de España que ambos equipos disputarán este miércoles en el Al-Awwal Park de Riad (Arabia Saudí): "Aquello fue hace tres meses, fue otro partido, otro momento, con otros futbolistas que seguramente no van a jugar, e intentaremos jugar como creemos en este momento de la temporada", argumentó en la previa de la primera semifinal del torneo.



El Atlético de Madrid es el único equipo que ha vencido a los de Carlo Ancelotti (3-1) esta temporada, pero Simeone matizó las claves de aquella victoria: "En aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar y seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo y evidentemente harán crecer su nivel de juego".



En cualquier caso, el equipo rojiblanco intentará revalidar su condición de único verdugo del Real Madrid en este curso en los tres derbis que se disputarán en menos de un mes, ya que también se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Rey y de nuevo en LaLiga.



El técnico argentino piensa afrontarlos, como siempre, partido a partido. "Sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival y que eso nos emociona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativas", añadió.

"Siempre está abierta la posibilidad de que un club de Arabia Saudí venga a seducir a un jugador del @Atleti"



Y también esperando la mejor versión del centrocampista argentino Rodrigo de Paul, junto con Álvaro Morata el jugador más en forma de su equipo: "Para mí, Rodrigo es un jugador extraordinario que tiene una visión de juego como pocos dentro del equipo y una jerarquía y personalidad que lo posiciona en un lugar especial. Está creciendo, teniendo más peso como se reflejó en sus últimos partidos, pero necesitamos más de él. Le vamos a exigir más, porque no alcanza con lo que está dando", apuntó exigente.



Preguntado por el hecho de que Barcelona y Real Madrid cobren siempre un fijo superior en esta competición al resto de equipos, Simeone quiso dejar claro que eso no es de su competencia y que no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista deportivo: "Yo me tengo que centrar en el juego. A nadie le van a importar todos estos números mañana cuando termine el partido. A la gente solo le va a importar si ganás o perdés", sentenció.