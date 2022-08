Simeone: "Saúl y Morata vinieron con mucho entusiasmo y predisposición para lo que necesite el equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó el entusiasmo de Saúl Ñíguez y Álvaro Morata durante la pretemporada, por lo que espera que puedan demostrarlo en "cada minuto" que juegan a partir de mañana ante el Getafe, en el estreno liguero del conjunto colchonero, "con la misma ilusión" que están demostrando en los entrenamientos.

"Saúl y Morata vinieron con mucho entusiasmo y predisposición para lo que necesite el equipo. Obviamente están haciendo un inicio de temporada entusiasmante, ojalá que lo puedan demostrar a partir del partido de mañana y que cada minuto que les toque jugar lo hagan con la misma ilusión que están demostrando en los entrenamientos", explicó el 'Cholo' este domingo en rueda de prensa.

Para ello, la primera prueba de fuego será este lunes ante los azulones en la primera jornada de LaLiga 2022/23. "Mañana será un partido importante para el equipo y empezaremos una Liga con equipos que se han reforzado muy bien, y que siguen creciendo, como el Villarreal, que me gusta muchísimo. Será una temporada que al menos nos encontrará con situaciones nuevas", apuntó.

El técnico argentino reconoció que la salida de Daniel Wass se realizó debido a temas personales del danés. "Me pone contento la forma con la que terminó Daniel la preparación. Estaba en buena forma, pero nos pidió la necesidad de salir porque tenía temas personales que resolver. Entendía que era mucho más importante lo que le estaba sucediendo a él a lo que nosotros tenemos que resolver como equipo", dijo.

Una vacante que deja el danés, pero que cubre con la incorporación del internacional argentino Nahuel Molina. "Tenemos alternativas diferentes a esa posición, veremos si llegará alguien o no. Hasta que no cierra el mercado, hay que estar muy tranquilo en todo lo que se dice", matizó el 'Cholo'.

Sobre el fichaje de Axel Witsel, Simeone destacó su polivalencia. "Lo posicionamos en esa función de central, que en realidad también participa como mediocampista porque cuando el equipo ataca puede ganar metros en el campo. Lo está haciendo bien, ojalá que lo pueda sostener y el campo irá marcando un poco lo que iremos haciendo", comentó.

"La posibilidad de tener futbolistas que representen distintas posiciones me genera entusiasmo porque estamos cubiertos más allá de no ser futbolistas puros. Ni me pongo a nombrar a jugadores porque hemos hecho pasar a muchos futbolistas por distintas situaciones y eso es encontrar soluciones", destacó el técnico rojiblanco sobre la variedad de alternativas en la plantilla.

Ahora, el Atlético, con una pretemporada impecable al ganar los cuatro encuentros disputados, tratará de prolongar las buenas sensaciones. "La temporada pasada por diferentes motivos no tuvimos una pretemporada ideal, esta sí que estuvimos juntos 15 días en los Ángeles de San Rafael. Ahora llega la hora de jugar, de generar lo que el equipo viene representando en los amistosos", dijo.

Una temporada atípica con el Mundial de por medio en noviembre. "Vamos a ver un Mundial en teoría mejor porque llegan los futbolistas en plenitud. Posiblemente veamos un Mundial desde otra situación en cuanto a la buena forma. A nosotros no nos altera nada, vivimos partido a partido y no saldremos de ello. Mañana tenemos un rival siempre complejo, como es el Getafe", sentenció.