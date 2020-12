Simeone, en rueda de prensa: "Juega el Atlético y hay que representarlo de la mejor manera posible"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro que los jugadores con menos minutos que tengan este miércoles su oportunidad en la Copa del Rey ante el CD Cardassar de Tercera División que no deben olvidar que "hay que representar de la mejor manera posible" al club, y recordó la importancia de "la contundencia" en este tipo de eliminatorias a partido único.

"El fútbol es un juego y los futbolistas necesitan jugar para mostrar lo que valen, no hay otra manera. Uno da más minutos a ciertos futbolistas y hay otros que están esperándolos, y cada uno los aprovecha de la mejor manera que entienda. Nosotros interpretamos que juega el Atlético, no nombres, y hay que representarlo de la mejor manera posible", explicó Simeone este martes en rueda de prensa.

El argentino indicó que para tratar de motivar a aquellos que están contando menos pueden "invitarles a ver un montón de partidos" de sus primeras experiencias en la Liga Europa, y puso el ejemplo de Diego Costa en un partido de esa competición en 2012 en Israel en la que el hispano-brasileño "la rompió" y eso se afianzó como titular.

Uno de los que tiene opciones de jugar es el portero croata Ivo Grbic, suplente de Jan Oblak y que está "trabajando con mucho entusiasmo y con ganas de participar y poder mostrar en el campo lo que tiene". "Mañana puede ser una oportunidad para él, la estamos valorando y lo decidiremos cuando finalice el entrenamiento", indicó.

El Atlético vuelve a la Copa tras su temprana eliminación del año pasado en los dieciseisavos de final ante la Cultural Leonesa, aunque no cree que eso le sirva de aviso para el duelo ante el Cardassar porque ese encuentro lo afrontaron "con ilusión y entusiasmo".

"No fue un buen partido y el rival fue superior, más allá de que tuvimos situaciones de goles para ganarlo, pero esta competición que es ahora a partido único te marca la cruel realidad de la contundencia que en este tipo de encuentros se eleva aún más", advirtió el 'Cholo'.

Por otro lado, Simeone no quiso ahondar en el tema de los malos gestos de algunos jugadores cuando han sido sustituidos porque lo que tengan que hablar "lo hacen de puertas para adentro". "La mejor manera de resolver las situaciones es hablando", zanjó.

Además, a nivel personal, habló de Saúl Ñíguez, un futbolista que "está claro que no está pasando su mejor momento", pero del que no tiene "ninguna duda" de que es "importantísimo" para el Atlético. "Desde joven lo hemos insertado en el equipo de manera brillante y ha sido importante todos los años, y este no será diferente. Está trabajando para mejorar, es cabeza dura y fuerte, y seguramente en poco volveremos a ver al Saúl que conocemos y que es también importante para la selección", admitió.

Finalmente, el entrenador colchonero fue preguntado por el Chelsea, su rival en octavos de final de la Liga de Campeones. "Nunca se puede elegir en estas instancias y creo que el sorteo fue muy parejo por lo que he visto, con enfrentamientos que van a ser bonitos porque hay mucha paridad en casi todos, como en este", opinó.

"Es un equipo nuevo, con un entrenador valiente que tiene un equipo que juega ofensivamente muy bien. Lo he visto poco aún y lo iremos viendo cuando nos acerquemos a jugar con ellos, pero la calidad de sus futbolistas habla de un rival muy competitivo, con mucha dinámica y gente rápida ofensivamente", sentenció el argentino.