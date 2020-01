Simeone: "Al que le toque jugar espero que tenga ilusión"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha pedido a sus jugadores que salgan con "ilusión" este jueves en León para no repetir los errores del último partido en Eibar, al tiempo que ha avisado de que el nuevo formato del torneo es "más entretenido y difícil" y se ha negado a comentar el posible fichaje de Edinson Cavani.

"Solo me preocupa el partido de Copa. No suelo opinar sobre los futbolistas que no están con nosotros, ya me conocen", contestó en rueda de prensa Simeone, preguntado en dos ocasiones por la posible llegada del delantero uruguayo.

En cuanto al reciente tropiezo en Eibar, recordó que "en la última jornada les costó a todos" los favoritos. "El Granada hizo un gran partido en Barcelona sufriendo una expulsión, el Madrid también sufrió contra el Sevilla, el Espanyol hizo un gran partido en Villarreal y el Eibar también hizo un gran partido contra nosotros", resaltó.

"Todos los equipos estamos expuestos ante la no concentración y la no alta intensidad. Además la segunda vuelta es más exigente porque hay mucha más necesidad que en la primera y eso exige atención y concentración, lo que se necesita para tener regularidad", pidió a su plantilla.

Preguntado por si la posible titularidad de João Félix en León se podría considerar un 'castigo', el técnico dijo que "al contrario". "Jugar en el Atlético cualquier tipo de partido es una ilusión y al que le toque jugar espero que la pueda desarrollar. Es lo que queremos que tengan nuestros jugadores: ilusión", analizó.

Además, el 'Cholo' confirmó la titularidad de Antonio Adán en detrimento de Jan Oblak, que "no está cómodo del todo" desde un golpe que sufrió en la Supercopa, y se mostró de nuevo favorable al videoarbitraje, herramienta con la que no contarán. "A mí dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y luego que nos digan lo que nos quieran decir", lanzó enigmático.

En cuanto al nuevo formato de la Copa a partido único, subrayó que "está claro que es mucho más entretenido y difícil para todos". "Ya no hay la comodidad de un segundo partido para resolver en casa", advirtió, aclarando que afrontan el torneo "con la mayor ilusión" pese la teórica accesibilidad del rival.

"Jugaremos contra un equipo que se hace muy fuerte en su casa y que tiene uno de los mejores ataques de la categoría. Tendremos que estar atentos porque se hacen fuerte al contragolpe con transiciones rápidas", advirtió sobre la Cultural Leonesa.

Por último, el argentino no confirmó si Germán Burgos seguirá siendo su ayudante la próxima temporada. "Hace 25 años que nos conocemos, así que es mi amigo, y llevamos casi 10 años trabajando juntos. Cuando tenga que responder a lo que está sucediendo y viviendo ya lo explicará él mismo", dijo.