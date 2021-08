Simeone: "Es muy difícil entender lo que es mano y lo que no"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la buena actuación de su equipo para vencer (1-2) al RC Celta en el estreno de LaLiga Santander, marcado por la polémica y un penalti por manos que mantiene las dudas de los protagonistas sobre lo que es y lo que no es mano.

"Hicimos un partido muy bueno. El primer tiempo el equipo controló lo que quería del partido. En el segundo el partido estaba igual hasta que viene la jugada de gol previa nuestra y luego el penalti que mete en el partido al Celta y generar un dinamismo diferente. El equipo reacciona muy bien, encuentra un golazo y ya el final lo vieron ustedes", dijo en rueda de prensa.





El técnico rojiblanco no valoró la trifulca final, con rojas para Mallo y Hermoso, y fue preguntado por el penalti, por manos de Llorente, que supuso el 1-1 del Celta. "El otro día estuvimos reunidos con los árbitros dos horas, y es muy difícil entender lo que es mano y lo que no, sigo creyendo que el VAR es muy bueno y los árbitros deciden con lo que ven, no puedo decir más", afirmó.

Por otro lado, contento por el ritmo de su equipo pese a ser el primer partido y con el calor que hizo en Balaídos, Simeone destacó a Ángel Correa, autor de un doblete. "Tiene 10 entrenamientos encima y hay que cuidarlo, está muy bien, ojalá pueda mejorar los registros de la pasada temporada", terminó.