Simeone: "Luis Suárez está comprometido y esperando su momento"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el delantero uruguayo Luis Suárez está "comprometido" y "esperando su momento para seguir demostrando su vigencia y su gol", y ha advertido del peligro del Real Betis, un rival que refleja "la sensibilidad" de su técnico y que posiblemente les ponga en apuros este domingo.

"He tenido mucha fortuna como entrenador, me ha tocado dirigir a Fernando Torres, campeón del mundo, de la 'Champions', en Inglaterra, y ha entrenado siempre de la misma manera, jugara o no jugara. Hoy estoy viviendo con Luis exactamente la misma situación. Está comprometido, siempre con el grupo y esperando su momento para seguir demostrando su vigencia y su gol. Esperemos que cuando le toque jugar lo represente de esta manera", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, descartó que haya jugadores que permanezcan en un "segundo plano". "Nosotros buscamos sacar en cada partido los que mejor compitan para nuestro objetivo en común. Hay momentos en los que algunos chicos están en mejor forma, otros que piden jugar con hechos. Buscamos el equilibrio, compensar la parte emocional de los que juegan y los que no juegan. Después está el grupo, que es el que forma a los equipos; si hay un grupo fuerte, las cosas siempre se resuelven bien", subrayó.

Sobre el duelo de este domingo, el técnico argentino recordó que siguen sumidos en su particular "liga de 14 partidos". "Ahora nos vamos a enfrentar a un rival que está muy bien, que desde la llegada de Manuel Pellegrini está haciendo un trabajo extraordinario; el míster ha logrado, como en todos los equipos en los que ha estado, tener su dinámica, su juego, su visión de cómo le gusta que jueguen sus equipos... Lo admiro mucho, es un entrenador que nos ha marcado a todos los que decidimos hace años hacernos entrenadores. Su equipo refleja su sensibilidad", indicó.

Además, destacó a dos futbolistas verdiblancos, Nabil Fekir y Joaquín."Fekir es seguramente con Canales de los mejores jugadores que generan fútbol y dinámicas asociativas en un equipo que juega muy bien y que tiene muchos recursos, sobre todo ofensivos en base a la profundidad que generan fekir y Canales con su juego", expresó.

"Joaquín sigue siendo el futbolista que todos hemos visto en todos estos años, siento admiración por toda su carrera y mucho respeto por todo lo que sigue haciendo. Lo escuchaba el otro día en el vestuario cuando hablaba con sus compañeros y habla por sí solo lo que significa. Le deseo lo mejor, jugadores de su categoría que todavía siguen compitiendo con ese afán, ese hambre y esa alegría hay que cuidarlos porque no son muchos", continuó sobre el capitán bético.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' valoró la confirmada marcha de Héctor Herrera a final de temporada. "Herrera venía entrenando de una manera muy buena y yo no le daba los minutos que merecía. Son elecciones que tenemos que tomar. Es lo mismo que vivimos en el arranque de temporada pasada, cuando empezó a tener mucha continuidad y lo hizo con tranquilidad, equilibrio, personalidad, energía y dándole al equipo esa fluidez en mitad de la cancha que se necesita. No tengo ninguna duda de que no altera nada su decisión de cambiar en su carrera y le da más fortaleza. Es un caballero", manifestó.

Por último, Simeone reflexionó sobre la cantera colchonera. "Hay camadas que son mejores que otras, chicos que están más cerca de competir y otros que tienen que sumar experiencia. Hay muchos chicos que han aparecido y que han dado cosas muy importantes en estos diez años. A mejor competencia del 'B', tenemos más opciones y soluciones en Primera División. Hay muchos chicos que lo están haciendo verdaderamente bien, con Fernando trabajando con ellos, marcando los valores y el sentimiento que tiene el club", concluyó.