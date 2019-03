Simeone: "Los de la Champions son resultados que no sorprenden a los que más fútbol vemos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que le "gusta" el Leganés, su rival este sábado en el Wanda Metropolitano, destacó el "trabajo fantástico" de Mauricio Pellegrino, su técnico, y remarcó que su equipo necesita "hacer un partido importante" contra ese oponente.

"A mí el Leganés me gusta. El trabajo de Pellegrino es fantástico, ya lo ha hecho muy bien en otros equipos y una vez más ha logrado generar en sus futbolistas un compromiso para jugar a lo que le hace bien al equipo. Y eso habla muy bien de los entrenadores", expresó el técnico tras el entrenamiento matutino.

"Para mí, los entrenadores que hacen comprometerse al equipo para jugar en pos de lo que al equipo le hace bien les tengo mucho respeto. Pellegrino está haciendo un trabajo fenomenal", añadió Simeone, que insiste en el partido a partido, sin mirar más allá del Leganés, ni siquiera al duelo de Liga de Campeones con la Juventus.

"Entiendo vuestra preocupación y vuestra atención a los detalles que podrán pasar el martes, pero entiendan también que nosotros estamos pensando ahora en el partido de mañana. Necesitamos hacer un partido importante y necesitamos que la gente se sienta involucrada en el partido", dijo.

¿Habrá rotaciones pensando en ese duelo? "No estamos en la misma situación que la Juventus, que va muy cómoda en su Liga y que lleva muchos puntos de diferencia. Nosotros tenemos que seguir buscando competir como lo hemos hecho siempre. Y mañana buscaremos jugar con los futbolistas que creemos que pueden llevar el partido a donde nosotros queremos", contestó el técnico.

Ya ha probado esta semana un once con hasta siete cambios respecto al triunfo contra la Real Sociedad. De esos ensayos, además de Diego Godín y Koke Resurrección, que cumplirán un encuentro de sanción, se desprende que descansarán de inicio Álvaro Morata, Thomas Lemar, Juanfran Torres y Saúl Ñíguez.

También son baja Diego Costa, Filipe Luis y Lucas Hernández; los dos últimos enfocando en una posición, el lateral izquierdo, en la que podría estrenarse en la Liga y con el primer equipo del Atlético el colombiano Andrés Solano. "Nosotros no tenemos muchas cosas escondidas. Ustedes ven los entrenamientos siempre", explicó.

"Está claro que las bajas de Lucas y Filipe son importantes para nosotros. Posiblemente juegue Solano en la izquierda... O Saúl. Estoy valorando esa posibilidad. Ya ha hecho esa función tranquilamente", expuso Simeone, antes de deslizar una variante: "O jugar con cinco atrás, que es una alternativa que también pensamos".

En ataque, confirmó la pareja Nikola Kalinic-Antoine Griezmann. No desveló nada más del once, que, según las pruebas del miércoles y el jueves -este viernes no ensayó nada-, se completará con el portero Jan Oblak; el lateral Santiago Arias; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; y los centrocampistas Ángel Correa, Thomas Partey, Rodrigo Hernández y Víctor Machín, 'Vitolo'.

Simeone no habló de la posible renovación de Jan Oblak ("Leganés", respondió a una cuestión en ese sentido) ni valoró la situación de Santiago Hernán Solari en el Real Madrid: "No me parece justo opinar ahora, como no me preguntaron tampoco cuando las cosas le iban muy bien. Si tenemos algo que decirnos, nos llamaremos".

También fue preguntado por el argentino Nehuén Pérez, incorporado al Atlético en este mercado invernal y que aún no se ha estrenado en ningún partido. "Está recién incorporándose. No es fácil llegar con la edad que tiene él (18 años) y enseguida encontrarse con todas las situaciones. Lo veo que está mejorando, que se está involucrando en el grupo y cuando considere oportuno contar con él obviamente lo tendré en cuenta sin ninguna duda, porque tiene condiciones y un futuro importante", explicó Simeone.

La rueda de prensa del técnico comenzó, antes de las preguntas, por las felicitaciones del entrenador por el Día de la Mujer. "Saludar a todas las mujeres presentes y a todas las mujeres del mundo en su día. Felicidades. Espero que tengan un buen día", dijo.

Luego también habló del fútbol femenino: "Seguramente quedan muchas cosas por mejorar, están en pleno crecimiento, hay un futuro enorme de cara a cosas muy bonitas que se están viendo y nosotros estamos muy orgullosos de las chicas nuestras en el Atlético de Madrid, así que ojalá que los equipos puedan tener equipos importantes en las mujeres en todos los clubes".

Simeone dijo que no le "sorprenden" los resultados que se han dado hasta ahora en los octavos de final de la Liga de Campeones, con las eliminaciones del Real Madrid o el PSG, "porque todos los equipos han crecido y hay mucha competencia".

"Por ahí, a los que menos fútbol ven les sorprende algún resultado. Los que más fútbol vemos sabemos de las dificultades que hay en todos los partidos", valoró el técnico, que remarcó que siempre se ha visto que la "competiciones de las copas han tenido escenarios complejos y muchas dificultades".

"Son dos partidos que se dividen obviamente en dos tiempos, que son un partido cada tiempo y aquel que logre jugar mejor estos tiempos que tienen los partidos saca la diferencia. Está linda, está buena, porque todos los rivales son difíciles, y se está viendo una linda Champions", añadió Simeone.