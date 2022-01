Simeone, en El Hormiguero: "Quizás en un año que todo parece irregular aparece la sorpresa de la Champions"

Diego Simeone apareció este lunes en El Hormiguero de Antena 3, aprovechando el reciente estreno de su serie-documental 'Simeone: vivir partido a partido', que se ha estrenado recientemente en la plataforma Amazon Prime.

En un momento algo más complicado que de costumbre para el Atlético de Madrid, Simeone reflexionó sobre las derrotas y la conexión con el vestuario para que el proyecto funcione.

"Cuando pierdo, llego a casa y trato de hacer ver que no me duele nada. Por dentro siempre digo que si uno no sabe identificar la derrota, uno no puede disfrutar de la mejor manera la victoria. Si sabes festejar, tienes que saber sufrir", afirmó el 'Cholo'.

Y pese a que el Barcelona tampoco está en su mejor momento de los últimos años, Simeone sigue considerando a Real Madrid y Barça como parte de la filosofía del Atlético de Madrid: "Ganar sin sufrir sería tener que irnos a otro campeonato que no estuvieran Real Madrid y Barcelona. Nosotros tenemos que ganarles a los dos en todas las competiciones".

Y sube la apuesta: "Quizás en los años en que parece que todo va por un camino irregular, puede aparecer la sorpresa de la Champions", declaró.

Además, el entrevistador, Pablo Motos, le preguntó si estuvo muy cerca de haber fichado por el Real Madrid en un momento concreto de su carrera como futbolista, a lo que el entrenador argentino respondió con ironía: "Tengo una memoria selectiva, solo me acuerdo de las cosas importantes... Y de esa no me acuerdo".

Cuando se acaba una etapa...

Simeone volvió a mostrar durante la entrevista su talante motivador. Su trabajo comienza por ver cómo se motiva él mismo y saber cuándo puede acabarse una etapa: "Siempre me guié por lo que siento energéticamente. Mientras sienta que yo estoy fuerte, adelante siempre. Cuando no he sentido energía o he sentido que las cosas no iban como yo quería, no pasa nada, la vida continúa". Cuando Motos le pregunto si se sentía preparado, Simeone respondió con un: "No te voy a contestar".

Demostró tener clara cuál está siendo su marcha y su efecto en los diez años que lleva al frente del Atlético de Madrid: "En el Atleti, salimos campeones en el año 96, después de 25 años sin serlo. Después, volvimos a ser campeones de Liga 18 años después. Y luego bajamos a siete años. Así que para el Atlético de Madrid no es fácil salir campeón. Eso es lo que hay que entender. Y para eso, se necesita tiempo".

"Sentimos que Maradona aún vive"

También fue sentido el recuerdo que tuvo para dos grandes figuras del fútbol a los que conoció muy de cerca: el ex presidente Jesús Gil y Gil y el ex futbolista Diego Armando Maradona, ambos fallecidos.

De Jesús Gil recuerda su fuerte carácter y cómo hicieron las paces tras un fuerte encontronazo: "Siempre le quise mucho a don Jesús. Explotaba de la peor manera contra quien fuera, y leí que hice una crítica muy dura hacia mí, y le contesté. Le dije que el respeto no me lo falta ni mi padre. Y al partido siguiente, vi venir a don Jesús y me dijo: 'Olé por sus declaraciones pero ahora vaya al campo y demuéstrelo".

De Maradona recuerda el cariño que desprendía con sus compañeros de vestuario y cómo los argentinos tienen una parte de sus mentes que se niegan a pensar que Diego Maradona ya no vive: "Para los argentinos que convivimos mucho tiempo con él, no creemos que está muerto. Debe de estar dando vueltas por ahí mirándonos por algún lado. Aún no nos podemos creer." Y resumió lo que era jugar con él: "Era tener la carta ganadora".