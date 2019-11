Simeone: "La historia y los números de Griezmann hablan por sí solos y no tengo nada que agregar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este sábado que "la historia y los números" de Antoine Griezmann "hablan por sí solos", negando tener "nada que agregar" sobre el regreso al estadio colchonero del actual delantero del FC Barcelona, para un partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Santander.

"La historia y los números hablan por sí solos y no tengo nada que agregar de un futbolista que no es jugador nuestro. Nosotros intentamos mejorar, acercarnos a tener mas situaciones de gol y a ser más concretos; y a ser mas agresivos en las dos áreas, que es donde se deciden los partidos", ha comentado Simeone en rueda de prensa.

"Hablar de Griezmann no lo voy a hacer, porque es un jugador de otro equipo. Ya he hablado cantidad de veces sobre lo que pienso de él, cuando compartíamos equipo", ha insistido. "Y en cuanto a lo que la gente pueda realizar, es decisión de la gente. No puedo estar dentro de la gente para saber lo que toca", ha dicho sobre la posible pitada que se lleve Griezmann cuando salte al césped del Wanda Metropolitano.

Además, el 'Cholo' Simeone admitió que prepara este importante duelo liguero "como todas las veces que nos hemos enfrentado a ellos, de la mejor manera" posible para sus pupilos. "Entendemos que el rival está muy bien, viene de una semana muy buena, con jugadores extraordinarios y haciendo un fútbol importante", ha añadido.

"Nosotros venimos de hacer un buen partido en Turín. Ojalá podamos seguir en la línea esa, con otro resultado evidentemente", ha subrayado, pese a encajar el pasado martes una derrota contra la Juventus (1-0) que enturbió un poco el futuro de los colchoneros en la Liga de Campeones.

Sobre João Félix, Simeone ha afirmado que "está mejor" y por ello el joven portugués aputa a ser titular. "Está claro que la progresión que hablábamos allá por el partido en Granada fue en consecuencia de su momento. Mejoró el otro día en los 40 minutos que hizo, seguramente mañana arrancará de inicio", ha agregado acerca del partido en Turín.

El 'Cholo' ha asegurado que lleva las incertidumbres sobre su trabajo "como cualquier entrenador que a principio de temporada ya sabía los cambios importantes que iba a tener el club", con muchos fichajes y muchas despedidas. "En consecuencia, me comporto. Sabemos qué necesita el club en una transición de futbolistas importantes", ha aseverado.

"Son situaciones que uno no se imagina cuando arranca, pero pueden suceder y hay que estar preparado para resolverlas", ha comentado acerca de las lesiones. "Ojalá que el equipo pueda sostener mañana el partido igual que hizo en Granada y en Turín, con distinto resultado evidentemente", ha reiterado finalmente.