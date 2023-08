Simeone: "Hay futbolistas muy buenos, pero todos los jugadores no pueden triunfar en el Atlético"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista en Marca en la que repasa cómo ha ido la pretemporada rojiblanca y las aspiraciones del club en la temporada que arranca este viernes, entre otros muchas cosas. "Me gustan los desafíos", afirma el técnico argentino en referencia a los títulos.

"La gente quiere ser campeón y no se contenta con ser tercera. Me gustan los desafíos y vivo de ellos. Primero debemos cumplir con nuestro objetivo y después llegará el resto", señalaba.

En cuanto al futuro de Joao Félix no quiso comentar nada. "No voy a hablar más de Joao. Yo intenté que diera lo mejor y posiblemente necesita alguna motiviación extra. Sus agente, él y el club decidirá lo que es mejor para su futuro. No he hablado con él este verano". Y sentencia sobre lo que es sentir al equipo: "Hay futbolistas muy buenos, pero todos los jugadores no pueden triunfar en el Atlético de Madrid. Solo lo consigue aquel que lo entiende".

Simeone vivió la temporada pasada situaciones complicadas dentro y fuera del terreno de juego. "Hubo salidas después del Mundial y sería muy fácil echarle la culpa a eso tras la mejoría posterior, pero no encontramos las respuestas a lo que sucedió. Analizamos la situación y vumos que estábamos haciendo mal las cosas y decidimos empezar desde la base. Y así respondió el equipo".

"Hay jugadores que cuando son titulares se creen los reyes del mundo y cuando salen del once se quieren ir del equipo y piensan que el entrenador no le habla. Nuesta idea es que los futbolistas trabajen, se ganen el puesto, sufran y a partir de ahí disfruten. Así entenderá lo que es el Atlético de Madrid", confesó sobre los problemas a la hora de manejar un vestuario lleno de estrellas.

Y agrega sobre la división que se vio la temporada pasada en la grada: "El club ha tenido un gesto muy bueno con el escudo y eso ha vuelto a acercar al aficionado. La gente pedía un cambio y el club ha observado la realidad. La gente vuelve a estar ilusionada y todas las partes están unidas. Todo funcionará mejor así".

"No me vi fuera, pero vivimos situaciones difíciles de cambiar. Esto es fútbol y lo más importante es el club, no las personas. Estoy aquí porque los resultados son muy buenos, lo importante es ganar. Y al final conseguimos que los chicos nos siguieran como al final de la temporada pasada", aclaró sobre su futuro en el banquillo rojiblanco.

Y agregó: "Entiendo que si me tocaba irme Luis Enrique era una gran opción. El club siempre piensa si el entrenador se va, quién puede venir. No me preocupé".