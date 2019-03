Simeone: "Dependemos de nosotros para seguir vivos en la Liga"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que, pase lo que pase en el 'Clásico' Real Madrid-Barcelona, su equipo depende de sí mismo para seguir "vivo" en la Liga contra la Real Sociedad, porque si el conjunto rojiblanco no gana en Anoeta "todo lo otro no sirve".

En la segunda posición, a siete puntos del Barcelona, el líder, y dos por encima del Real Madrid, tercero, el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu supone una ocasión para el conjunto rojiblanco, bien para reducir su distancia respecto a la cima o bien para ampliar su renta en la segunda, siempre que venza en San Sebastián.

"Cada vez que sucede esto, es una pregunta fácil con una respuesta fácil. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. En principio, siempre dependemos de nosotros, pase lo que pase, para que sigamos vivos en la Liga", expuso Simeone, tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Lo que le interesa al aficionado del Atlético de Madrid es que gane el Atlético de Madrid, porque sino todo lo otro no sirve. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, lo demás... Todo puede ser bueno y puede ser malo. Lo importante es que ganemos nosotros. El aficionado del Atlético quiere que gane su equipo", insistió.

No tiene una salida nada fácil el conjunto rojiblanco. De hecho, ha sufrido dos derrotas en sus últimas dos visitas a Anoeta. La más reciente por un sonoro 3-0; la anterior por 2-0. No marcó en ninguna de ellas y en ambas fue desfigurado por la Real Sociedad, a la que no gana a domicilio desde 2015, cuando se impuso por 0-2.

"Hace un tiempo se nos daba bien el campo de la Real, pero en estas dos últimas salidas nos ha costado más. ¿Qué tiene la Real Sociedad? Buen equipo. Es un equipo que juega bien, con futbolistas que trabajan bien en equipo y ofensivamente tiene gente rápida con mucho poder de gol", advirtió el técnico argentino.

"Su entrenador ya la anterior vez, cuando sucedió al otro entrenador (la pasada temporada, ya le ganó al Atlético con un 3-0 con él en el banquillo), lo hizo muy bien y ahora lo está repitiendo. Los rasgos del entrenador van muy bien con los futbolistas que tiene la Real Sociedad", continuó Simeone.

Simeone confirmó las bajas por lesión tanto de Diego Costa como de Nikola Kalinic contra la Real Sociedad en Anoeta, aunque espera disponer de ellos de nuevo "la semana que viene", según confirmó en rueda de prensa después del entrenamiento.

Ni Diego Costa, con unas molestias insercionales en la zona inguinal-cadera, ni Kalinic, con unas molestias lumbares, se entrenaron en la última sesión previa al duelo en San Sebastián y se suman a Lucas Hernández en la lista de ausencias por lesión para ese choque, cuya convocatoria se conocerá esta tarde antes del viaje.

"Costa y Niko seguramente la semana que viene ya los tendremos nuevamente con el grupo. Eso esperamos. Tenemos que ir solucionando las situaciones que aparecen dentro del equipo y potenciando los futbolistas que tenemos disponibles para mañana", declaró Simeone, que cuenta con 18 jugadores del primer equipo disponibles para Anoeta, incluido Nehuén Pérez, que aún no ha entrado en ninguna convocatoria.