Sigue este jueves desde las 19:30h. 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid - Valencia y el resto de la jornada

Este jueves continúa la reanudación de LaLiga Santander tras el parón por la crisis del coronavirus con la disputa de dos encuentros de la 29ª jornada de Liga y que podrás seguir en Tiempo de Juego desde las 19:30 horas: Alavés - Real Sociedad, a las 19:30; y el partido del día, el Real Madrid - Valencia, que se disputará desde las 22:00.

ALAVÉS - REAL SOCIEDAD

El Deportivo Alavés recuperará su pólvora para recibir este jueves a una mermada Real Sociedad, con varias bajas en el centro del campo para afrontar un derbi con diferentes objetivos en la vigésima novena jornada de LaLiga Santander. Asier Garitano podrá contar con la dupla gallega formada por Lucas Pérez y Joselu Mato, ausente en el reinicio de la competición ante el RCD Espanyol.

Fue una baja sensible, de hecho es la pareja más goleadora tras Leo Messi y Luis Suárez, pero para este duelo regresarán a un once del que saldrán Fernando Pacheco, expulsado la pasada jornada, además de Rodrigo Ely y Aleix Vidal, que no llegarán a tiempo tras recibir distintos golpes ante los espanyolistas.

La Real Sociedad afrontará el encuentro con su centro del campo diezmado por las bajas, algunas tan importantes como las de Mikel Merino o Asier illarramendi, a las que se suman las de Ander Guevara y Luca Sangalli.

David Zurutuza podría ser una de las novedades en el once aunque, también cabe la opción de retrasar a Oyarzabal para cubrir la ausencia de Merino y junto al noruego Odegaard mantener una línea de creación de gran calidad.

Arriba parecen indiscutibles el brasileño William Jose, un gol y una asistencia en los dos últimos encuentros, y sobretodo el capitán Oyarzabal, que ha marcado al Mirandés (Copa), Eibar y Osasuna en los partidos anteriores, en los que sólo en el Camp Nou se quedó sin lograr el gol.

REAL MADRID - VALENCIA

El Real Madrid recibe al Valencia en su nueva casa, el estadio Alfredo Di Stéfano, con la presión de verse obligado a ganar tras conocer el triunfo del Barcelona para mantener en dos puntos la pelea por el título liguero, mientras que los valencianistas están obligados a sumar para no perder comba en la apretada lucha por la Liga de Campeones.

Oscar Barroso / AFP / ContactoPhoto

La opción de un tridente repleto de calidad que protagonice conexiones de escuela como el que formarían Isco, Hazard y Benzema toma cuerpo según decae la figura de Bale. Serán también baja para la cita que cierra la jornada Mariano Díaz y Nacho Fernández. Zidane no tendrá que hacer experimentos en el lateral derecho, en el que cuenta con Dani Carvajal ya recuperado de la torcedura de tobillo que obligó a su sustitución en el descanso frente al Eibar, y en la banda izquierda se perfila Ferland Mendy como titular para el descanso de Marcelo.

El Valencia llegará a esta cita con poco margen de error en su búsqueda de la Liga de Campeones tras la notable decepción que supuso en el equipo y en su entorno el empate cosechado ante el Levante en el derbi del pasado viernes.

Con Ezequiel Garay de baja de larga duración y la de Gabriel Paulista, una de las grandes incógnitas es saber la composición de la defensa. El canterano Hugo Guillamón cumplió con creces al lado de Diakhaby, mientras que el joven defensa francés tuvo, de nuevo, una mala y determinante actuación.

La posibilidad de contar con Geoffrey Kondogbia en el centro del campo, tras cumplir su sanción, abre la opción de que el técnico retrase a Francis Coquelin a la posición de central, en la que ya ha demostrado que puede rendir. Más allá del centro de la zaga, se espera que Celades introduzca algunos cambios en el once ante la acumulación de partidos que tiene por delante el equipo.

Jugadores como Daniel Wass en el lateral derecho, Kevin Gameiro o Ferran Torres podrían entrar en el once y también Jaume Costa si se mantienen las molestias de José Luis Gayà.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.