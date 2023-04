Setién: "Nosotros no tiramos el balón fuera y menos cuando un equipo está perdiendo tiempo continuamente"

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, sobre la decisión de no tirar el balón fuera en la acción del gol porque había un rival tendido en el terreno de juego, Setién dijo: "Quizá es nuevo y no se da cuenta, pero nosotros no tiramos el balón, es algo que se acuerda y que se sabe”. “Además, si tienes un equipo que ha estado interrumpiendo el juego un montón de veces debemos seguir, han sido muchas situaciones en las que han perdido tiempo. Yo no creo que sea una cuestión de FairPlay”, finalizó.

El entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano, dijo sobre su expulsión que pidió ‘FairPlay’ (juego limpio), pero era más para el equipo rival y no para los árbitros. El equipo rival debía parar la jugada. "Fue una falta y un pisotón, debieron parar esa jugada y no seguir”. "Nunca fue una protesta para los árbitros. No les perdí el respeto, solo que el equipo rival tirara la pelota fuera porque tenían un colega tirado en el área chica. Eso me pareció muy mal. Se puede pensar que estaba insultándole, pero no fue así por lo tanto no creo que me caigan tantos partidos", agregó el técnico, que reconoció que vio el final del partido encerrado en el vestuario, con los oídos tapados y haciendo bicicletas para que pasara el tiempo rápido.