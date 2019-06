Serra Ferrer, en El Partidazo de COPE: "En algunos momentos, un poco sí me sentí humillado"

Lorenzo Serra Ferrer dimitió del Real Betis esta semana. El ex vicepresidente deportivo del Real Betis atendió este jueves la llamada de El Partidazo de COPE para hablar de cómo fue su salida del cub verdiblanco: "Romper el vínculo con el Betis me hace sentir tristeza, estoy dolido. Un poco sí me he sentido humillado".

Dijo sentirse especialmente decepcionado con López Catalán, consejero delegado del Betis: "Creo que con Catalán sí estoy decepcionado porque se metió en cosas que no tiene tanto dominio para enjuiciar, y creo que eso lo tienen que hacer los profesionales. El presidente se portó mejor".

Cree que podría haberse mantenido en el club andaluz, "me hubiera gustado seguir, pero en otras condiciones".

Habló también de otra de las noticias más sonadas en el Betis en los últimos días: el cambio de entrenador. Rubi hereda el puesto de Quique Setién, cuestionado durante varios tramos de la temporada por la afición: "Yo no decididí solo echar a Setién, el beticismo no estaba contento. No se ha sacado todo el partido a la gran plantilla. El primer contacto con Rubi lo tuve yo, yo le expliqué lo que era el Betis", explicó.