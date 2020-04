"Seria un mamarracho volver y que alguien se contagie"; "Hablar de fútbol me parece frívolo"

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este lunes que "sería un mamarracho" si vuelven a disputar los torneos de fútbol "y que alguien se contagie" de coronavirus.

"Sería aventurero e irresponsable decir cuáles medidas vamos a tomar si no sabemos qué día vamos a volver ni en qué condiciones. No olvidemos que el fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar", dijo Tapia al canal TyC Sports.

"Seria un mamarracho el volver y que alguien se contagie. Sería doloroso y de mi parte irresponsable si llega a pasar algo. Si se contagia un jugador, sería una locura, habría que parar el torneo por 15 días", añadió.

En Argentina rige una cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo (el torneo se suspendió tres días antes) al menos hasta 26 de abril.

"Después de que las autoridades de la salud digan si se puede volver a práctica de fútbol debemos estar seguros de que no pase nada. El responsable cuando se tome la decisión de que el fútbol vuelva soy yo", precisó.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó hace unos días que en el caso de retomar la actividad los partidos serán sin público "hasta entrado el fin de año".

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró a EFE que la situación que se está viviendo en España por el coronavirus "solo la había visto en las películas" y comentó que "mientras esto siga así, hablar de fútbol u otras cosas" le parece hasta "frívolo".

Paco Jémez se encuentra confinado en su casa de Madrid desde que el Gobierno español decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus que se ha cobrado la vida de más de veinte mil personas.

"Esto solo lo había visto en las películas. Este país esta viviendo una situación que, desde que tengo uso de razón, creo que es la más difícil de la historia", dijo Jémez, que aseguró que, "como todo en la vida, en las situaciones complicadas se ve lo mejor y lo peor de las personas".

"Estamos viendo cosas fantásticas de gente que antepone su salud y sus vidas por ayudar a otras personas", señaló.

"Esto es muy complicado y nos va a exigir mucho más en el futuro. Esto no es solo sanitario, sino que nos hará cambiar a todos y tendremos que remar mucho para poder salir. Será un cambio importante para todos hasta que volvamos a alcanzar la estabilidad", subrayó.

Dentro de su profesión, una de las incógnitas que tiene es la de saber cuándo podrá regresar al trabajo y cuándo se volverá a competir.

"No sabemos qué pasará y los que nos deparará el futuro, pero cada día que pasa soy más pesimista. Veo que esto va lento. Cada día perdemos muchísimas personas y, mientras esto siga así, querer plantear o hablar de fútbol u otras cosas me parece hasta frívolo", confesó.

"Todos queremos que haya fútbol, queremos salir a la calle, ir a un restaurante y que la vida siga, pero ahora no se puede. Ni se debe ni se puede. Tendremos que hacer un esfuerzo todos", apuntó.

Lo que menos preocupa a Paco Jémez para cuando se reanude el fútbol son las fechas, siempre que se haga con la suficiente seguridad para todos los implicados.

"Si hay que jugar en verano se jugará, no hay problema, pero con esto no se puede andar con prisa. No hay que dar un paso para atrás, solo pasos para adelante, aunque sean pequeños. No se puede acabar con prisas y corriendo poniendo la salud en peligro", manifestó.

Paco Jémez acaba contrato el 30 de junio, un aspecto que no será un problema o un impedimento para que si se juega más allá de esa fecha se siente en el banquillo del equipo madrileño.

"No tengo problema en prorrogar mi contrato si se puede acabar la Liga porque las circunstancias lo permitan. Yo me quedo para jugar, no tengo ningún problema", concluyó.