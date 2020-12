Sergio Ramos, Thiago, Busquets, Alba y De Gea, nominados al mejor once mundial FIFPro

Los futbolistas españoles Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), David De Gea (Manchester United) y Jordi Alba (Barcelona) están entre los 55 nominados al mejor once mundial FIFPro, que eligen los propios futbolistas profesionales de todo el mundo.

Además, en categoría femenina también están nominadas cuatro españolas: la guardameta Sandra Paños (FC Barcelona), la defensa Irene Paredes (Paris Saint-Germain), la centrocampista Verónica Boquete (AC Milan) y la delantera Jennifer Hermoso (FC Barcelona). Los dos mejores onces del planeta se anunciarán el próximo jueves 17 de diciembre.

�� ANNOUNCEMENT ��@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Women's World 11, selected by their fellow professional footballers.



Here's all you need to know ��https://t.co/bScWwnWATa#FIFAFootballAwards#TheBestpic.twitter.com/2BdVm41YEy