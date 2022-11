Sergio Ramos, Florentino Pérez, Karim Benzema o 'Mo' Salah, entre los galardonados en los Globe Soccer Awards

El Real Madrid ha encabezado la edición de los Globe Soccer Awards que se ha celebrado este jueves en Dubai. El club madrileño ha sido el mejor en Equipo del Año, Jugador del Año, Mejor defensa de la Historia, Presidente del Año, Entrenador del Año, Ejecutivo del Año y Ojeador del Año.

Equipo del año: Real Madrid.



Equipo Femenino del año: Olympique de Lyon.



Equipo Joven del año: Benfica.



Jugador del año: Karim Benzema.

?? KING KARIM ?? ???? @Benzema wins the 2022 Best Men's Player of the Year! ?? @Globe_Soccer | #GlobeSoccer | @realmadrid pic.twitter.com/gX7RjGp9D9



Jugadora del año: Alexia Putellas.



Mejor defensor de la historia: Sergio Ramos.

?? Congratulations to Sergio Ramos on winning BEST DEFENDER OF ALL TIME at the 2022 #GlobeSoccer Awards ??@SergioRamos@OraEgyptpic.twitter.com/wADeWqLHkf