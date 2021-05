Sergio Álvarez anuncia su retirada del fútbol

El portero del Celta de Vigo Sergio Álvarez anunció este jueves su retirada del fútbol profesional a los 34 años después de no superar la lesión de rodilla que sufrió a finales de la pasada temporada y que desde entonces le mantuvo inactivo.



Arropado por los jugadores de la primera plantilla, directivos y trabajadores del club, “O Gato” de Catoira cierra su etapa como portero del primer equipo, aunque seguirá vinculado al Celta en el futuro.



“Eres uno de los nuestros, nadie mejor que tú representa la esencia, valores y filosofía del club. Si alguien es digno de pensar que tuvo mucho que ver con la palabra Afouteza, yo pensaría en ti por tu esfuerzo, por tu dedicación y por tu ánimo de superación”, le dijo, emocionado, el presidente Carlos Mouriño.



“El Celta es parte de mi vida, este club me ha dado unos valores que no sé si los adquiriría en otro sitio. Siento emoción, vengo a despedirme. Este club es mi familia”, afirmó Sergio Álvarez, que se quedó con la semifinal contra el Manchester United de la temporada 2016-17 como “el mejor” recuerdo de su etapa como celeste.



“La más histórica fue esa semifinal. Escribir una página nueva en una historia de un equipo de fútbol tiene mucho valor. Quedará para la historia porque es una página nueva”, apuntó, con la voz entrecortada, el guardameta.





?? Enorme ovación a Sergio dos familiares, amigos e compañeiros presentes no acto.



?? Por sempre e para sempre, UN DOS NOSOS.#UnDosNosos#GrazasSergiopic.twitter.com/n1tbNS58Xz — RC Celta (@RCCelta) May 20, 2021



Durante el acto, en el césped de Balaídos, se proyectó un emotivo vídeo en el que familiares y compañeros como Iago Aspas, Rubén Blanco y Hugo Mallo hablaron de Sergio.



“Donde más cómodo y más a gusto estoy es un campo de fútbol, por eso me hubiera gustado despedirme en el terreno de juego pero las circunstancias no se dieron. Fue imposible”, dijo el portero gallego, quien desveló que en el mes de enero ya empezó a darse cuenta de que su retirada estaba cerca. “No era la mejor, pero sí la única decisión que podíamos tomar”, afirmó