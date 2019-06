Sergi Samper en Esports COPE: "No hace falta una revolución en la plantilla del Barça"

El exjugador del FC Barcelona Sergi Samper, actualmente en el Vissel Kobe japonés junto a Iniesta y Villa, ha analizado el final de temporada en el club azulgrana. "Ha acabado con un mal sabor de boca por lo que pasó en Anfield, pero no se puede decir que sea una mala temporada porque la Liga es un título importante".

Ante las voces que apuntan a una plantilla envejecida, Samper cree que no son necesarios demasiados cambios porque "aunque pasen los años, los jugadores siguen teniendo mucha calidad y marcando diferencias. No creo que haga falta una revolución en la plantilla".

Samper también ha defendido la figura de Ernesto Valverde del que dice "ha hecho un buen trabajo, ha construido un equipo más compacto. Quizás no se ha jugado tanto con el estilo Barça, pero ha estado bien a nivel de resultados".

Sobre la posibilidad de volver al fútbol español, Samper no se cierra las puertas. "Me fui porque necesitaba volver a sentirme futbolista y aquí lo he conseguido, lo juego prácticamente todo. Después no se puede que saber qué pasará, el nivel que consiga alcanzar determinará mi futuro". El canterano del Barça de 24 años, superó una mala racha de lesiones y se marchó traspasado al Vissel Kobe japonés tras rescindir su contrato con el Barça el pasado mes de marzo.