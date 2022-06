Sergi Roberto renueva con el Barcelona hasta 2023

El Fútbol Club Barcelona y Sergi Roberto han firmado este viernes el acuerdo por el cual el canterano ha ampliado su contrato con el club hasta el año 2023. Este acuerdo, alcanzado hace ya unos días, significa que el futbolista renueva por una temporada más con una importante rebaja salarial, en torno al 50% de su sueldo. Además, contará con una cláusula de 400 millones de euros.

El 20 azulgrana se ha mostrado "contento" con su renovación. En su valoración también ha destacado la confianza que le ha dado el técnico barcelonista, Xavi: ""Me dijo que dejara atrás la lesión y que me operara y desde el primer momento me mostró confianza. Les devolveré la confianza con resultados en el campo". "Llevo media vida en este Club y espero volver a disfrutar y devolver la alegría a los aficionados", ha añadido.