Sergi Barjuan: "Si tienes un caramelo así y dejas de saborearlo, disgusta"

El entrenador interino del FC Barcelona Sergi Barjuan ha asegurado que "siempre disgusta" tener que dejar de saborear un "caramelo así", en referencia a haber sido técnico del primer equipo de forma provisional y, sobre la llegada de Xavi Hernández, aseguró que le ayudará en lo que haga falta desde su puesto al mando del Barça B.

"Sabía que esto llegaría, que tenía una caducidad. Cuando tienes un caramelo así y dejas de saborearlo, siempre te disgusta. Pero me voy muy feliz, porque los pequeños detalles que he metido en el equipo se han visto reflejados. Estos diez días he gozado, disfrutado y aprendido", aseguró en rueda de prensa.

Sergi reconoció que todo entrenador tiene gente "a favor y en contra". "Mi función aquí era intentar aportar lo que llevo aportando todos los años. He sido cercano y he aportado 'cositas tácticas'. Lo que tenía que hacer es ser próximo a ellos. Hoy he visto a mucha gente riendo, haciendo grupo. Mi objetivo era este", se sinceró.

"Estoy contento, me falta un último paso que es mañana para convencer a los jugadores que sean tan valientes como en Kiev. Hay que trabajar duro, es un campo donde se nos plantean problemas. Si jugamos como en Kiev, en equipo, estaré más contento porque la faena estará realizada", manifestó, contento.

En cuanto a Xavi Hernández, fue prudente dado que el FC Barcelona todavía no ha confirmado su llegada. "El Barça ha hecho el comunicado, el Barça, no. Esperemos a que sea oficial de las dos partes. Tenemos una buena relación y tengo contacto con él. Si Xavi pide algo en algún momento, cuando se haga oficial, cualquier duda que tenga yo estaré encantado de ayudar una vez más al club", matizó.

"Soy el entrenador interino, intento aportar todo lo que sé para que el equipo rinda en el terreno de juego. Si Xavi es la mejor opción es pregunta para el presidente. Son situaciones que cada uno ve diferentes. Al final lo que tiene que hacer es coger la mentalidad que llevaba con su equipo, con el que le ganó todo", manifestó.

En cuanto a la lesión de Ousmane Dembélé, después de jugar por primera vez esta temporada los últimos minutos del partido de Kiev, tras la larga lesión de cinco meses de la que venía, aseguró que "todos" estuvieron contentos de ver jugar al francés. "Vimos a Dembélé jugar y ayer se lesionó por desgracia. Si hoy no estuviera lesionado, nadie hablaría. Se ganó y jugó Dembélé. El fútbol tiene estos riesgos", reconoció.

Sobre el Celta, su último rival como técnico interino, cree que plantearán una presión "muy fuerte" arriba para complicar la salida de balón. "A nivel de juego, ellos tienen mucha movilidad en el medio campo y tendremos que ser conscientes que deberemos presionar distinto que en Kiev. Intentaremos ser protagonistas con la pelota y que lo hemos trabajado ayer y hoy se vea reflejado", destacó.

De cara al futuro del equipo en esta temporada, quiso ser optimista. "Creo que los jugadores son los que hablan en el terreno de juego y el Barça estará arriba, porque tiene muy buenos jugadores. Hay que recuperar a todos y que las aguas estén calmadas. Hay equipo para luchar y estar más arriba en la Liga y clasificarse para la 'Champions'", auguró.

Lista de convocados para el Celta-Barcelona

El portero del FC Barcelona Neto es baja para visitar al Celta de Vigo en el ABANCA Balaídos este sábado, en la jornada 13 de LaLiga Santander, debido a un proceso febril y el portero del filial Carevic, junto al también canterano Abde, son las caras nuevas en la lista del técnico interino Sergi Barjuan.

Neto, a causa de un proceso febril, es baja y el portero montenegrino Lazar Carevic será el tercer portero de la convocatoria junto al también portero del filial Iñaki Peña. También entra en la lista, de nuevo, el delantero marroquí Abde Ezzalzouli. Ellos, junto a Nico, Gavi y Balde completan los miembros del Barça B en la convocatoria del primer equipo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, además de Neto, serán baja para esta complicada visita al Celta el lateral Sergiño Dest, el central Gerard Piqué, el extremo Ousmane Dembélé --lesionado de nuevo tras volver al equipo después de 5 meses de baja--, el delantero Martin Braithwaite, el centrocampista Pedri y el lateral Sergi Roberto.

La convocatoria de Sergi Barjuan, en su posiblemente última lista ante la llegada inminente de Xavi Hernández como nuevo entrenador, es la siguiente: Ter Stegen, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Memphis, Ansu Fati, Demir, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, Jordi Alba, F. De Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Carevic, Nico, Gavi, Balde y Ez Abde.