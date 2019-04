El segundo de los aficionados rayistas que insultaron a Marcelino se disculpa en otra carta

El Rayo Vallecano ya tiene localizado al segundo de sus aficionados que aparece en diversas imágenes insultando al entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, y, al igual que el primero, se ha disculpado públicamente en el club y también ha sido suspendido como abonado lo que resta de temporada.

En el último partido de Liga entre Rayo y Valencia, Marcelino fue recibido por tres aficionados situados detrás de su banquillo con insultos y ofensas personales deseándole "la muerte" hacía su mujer y hacía él.

Tras estudiar las imágenes, la directiva del Rayo se puso a "trabajar de inmediato para intentar identificar a los tres responsables que aparecen en las referidas imágenes".

Uno de ellos -Andrés- se personó ayer voluntariamente en las oficinas del Rayo manifestando su "más sentido y profundo arrepentimiento" sobre su comportamiento en esos instantes, aportando una carta que el club ha hecho pública.

Pese al arrepentimiento y disculpas mostradas de forma voluntaria, el Consejo de Administración decidió suspenderle su condición de abonado por lo que resta de temporada.

Veinticuatro horas después, en la tarde de este martes, otro de los aficionados -Rodrigo- se ha personado también en las oficinas del Rayo y ha presentado una carta de disculpas en la que muestra su arrepentimiento, según ha informado el club.

"Me doy cuenta de lo mal que hice, me dejé llevar y en ningún momento pretendí incitar al odio ni a la violencia, pero esto no es excusa. No puedo justificar mis actos y sí pedir disculpas. En mi caso ya he empezado a asumir las consecuencias de mis actos. Con 20 años tengo mucho que aprender, pero a raíz de esto he abierto los ojos", confiesa Rodrigo en su carta.

De esta forma, al Rayo solo queda por localizar a uno de esos tres abonados que insultaron a Marcelino.

Tras el revuelo montado por este suceso, la Plataforma ADRV, que engloba a una gran mayoría de peñas del Rayo, ha pedido, mediante un comunicado, que "no se les criminalice" por las actitudes aisladas de tres personas.

"No seremos nosotros quienes justifiquen las palabras pronunciadas por las personas que aparecen en los vídeos, pero tampoco permaneceremos callados ante la injusticia de aprovecharlo para colocarnos en el punto de mira", reza el comunicado.

El resentimiento de una parte de la afición del Rayo Vallecano con Marcelino se remonta casi tres años atrás, a mayo de 2016, cuando el asturiano era entrenador del Villarreal y, días antes de enfrentarse al Sporting, declaró: "Ojalá el Sporting se mantenga, porque es lo que siento".

En esa última jornada de Liga, Sporting, Rayo y Getafe se jugaban la permanencia en Primera y una derrota en Gijón del Villarreal, sin nada en juego, daba la permanencia al conjunto asturiano, independientemente de los resultados de los equipos madrileños.

En ese contexto, también la mujer de Marcelino García Toral escribió en su perfil de twitter, tras el partido que el Villarreal perdió en El Molinón y supuso la salvación del Sporting (2-0), la frase: "Me voy de Asturias con el trabajo hecho!!! Os dejamos en Primera".

Desde entonces la afición del Rayo Vallecano no se olvida de aquellos días y no perdona a Marcelino García Toral sus declaraciones al final de una temporada que terminó con el descenso del equipo madrileño a Segunda.