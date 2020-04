Un sector del sevillismo rechaza jugar sin público: "El fútbol existe por y para los aficionados"

La plataforma Accionistas Unidos del Sevilla, que aglutina al sevillismo de base, rechazó la posible reanudación de la competición a puerta cerrada, "sin aficionados", al considerarlo "un sinsentido", porque "el fútbol profesional existe por y para" ellos, y pidió que ante todo prime la salud.

Esta agrupación de accionistas minoritarios del Sevilla censuró este jueves la opción de jugar sin público que consideró que se desprende del principio de acuerdo alcanzado el pasado sábado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga sobre el retorno del fútbol cuando la pandemia de coronavirus esté controlada.

Esta "propuesta conjunta sólo mira por los intereses económicos y se olvida de los aficionados, los jugadores y el resto de trabajadores", afirmó Accionistas Unidos del Sevilla en un escrito titulado 'La salud primero', en el que subrayó que, "por encima de cualquier interés, debe prevalecer la salud de las personas".

Indicó que, según ha trascendido de ese acuerdo sobre la futura vuelta a los entrenamientos y de las competiciones, "sólo se reanudarían la Primera y la Segunda División, cancelando la Segunda B", lo que "es la prueba palpable de que lo único que se busca es mantener los compromisos contractuales con las plataformas audiovisuales".

"Queda claro que el deporte, los trabajadores, futbolistas y los aficionados son secundarios", criticó esta plataforma, que agrupa a unos seiscientos pequeños accionistas y se acerca al 5 por ciento del capital social del club sevillista.

Para Accionistas Unidos del Sevilla, no debe olvidarse que el fútbol "existe por y para los aficionados y que reiniciar el campeonato sin ellos es un sinsentido, convirtiendo la Liga en un programa de televisión", por lo que recalcó que no van "a dar normalidad a los partidos a puerta cerrada".

"Somos conscientes de que los beneficios de los derechos televisivos son necesarios para asegurar el futuro de los equipos, pero entendemos que no se pueden reanudar las competiciones hasta que se pueda asegurar la salud de los intervinientes", precisaron en su comunicado los accionistas minoritarios del Sevilla.

Así, reclamaron que sólo se juegue cuando esto esté plenamente asegurado y que "los esfuerzos se centren en encontrar una solución que permita la vuelta de la competición con los estadios llenos y medidas que garanticen la salud de las personas, y no en buscar una salida para las plataformas audiovisuales".

El Villarreal CF puede dejar de ganar los casi cuatro millones de euros que el club castellonense tiene presupuestados en el capítulo de abonos, si se confirma que la temporada se jugará a puerta cerrada. Tras conocerse que ya se valora esta circunstancia, una posibilidad que ya se ha apuntado desde el Consejo Superior de Deportes y que ya ha trasladado la Liga a sus asociados, los clubes empiezan a hacerse la idea de que el fútbol se juegue sin seguidores en las gradas.

De ser así, la entidad que preside Fernando Roig presupuesta unos 4 millones de euros por temporada en el capítulo de abonos, cantidad que esta próxima campaña no se podría alcanzar. Esta merma económica no sería para el Villarreal un golpe que desequilibrase la estabilidad económica del club, ya que el club villarrealense no tiene en la grada y en los abonos una base vital para su sustento.

El Villarreal cuenta con una masa social de unos 19.000 abonados, que dejan unos ingresos de unos 4 millones de euros, lo que significa un 3% del presupuesto sobre los 135 millones anunciados por la entidad castellonense para esta campaña.

La partida más importante llega desde los derechos de televisión, con cerca de 68 millones, y por ello, las cantidades que el club suma por abonos no sería una cifra que pusiera en peligro la economía del Villarreal, aunque si supondría un problema añadido más a una situación que se complicará en todo el capítulo de ingresos.

En el capítulo de entradas a lo largo de la temporada, el Villarreal ingresa cerca de un millón de euros por esta vía, cantidad que tampoco contabilizaría de no poder acceder los aficionados al campo, si bien esta cantidad no es fija, ya que depende de muchos factores de cara a cada encuentro en La Cerámica.