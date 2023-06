La confesión de Shakira sobre la relación entre Piqué y Guardiola: "Era un 'te vas tú o me voy yo'"

La cantante Shakira ha vuelto a pronunciarse sobre Piqué. Tras la ruptura de la colombiana y el futbolista español, ambos no han parado de lanzarse dardos, y el último lo ha protagonizado la artista desvelar la tensa relación de central con su anterior técnico, Pep Guardiola.

En una entrevista a 'El País', ha cantante colombiana ha desvelado que la relación entre el actual entrenador del City y el exjugador azulgrana no era la mejor: “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, explica.

Piqué, en su presentación con el FC Barcelona. CORDONPRESS





Además, la artista ha reconocido que el barcelonista valoró abandonar el Camp Nou en algunos momentos: "Piqué valoró opciones como regresar al Manchester United, cuando Luis Enrique, a su llegada al Camp Nou, le advirtió de que iba 'a chupar mucho banquillo'".

Shakira revela la dificultad que tenía para triunfar en España ya que no tenía la mejor producción artística con un irónico símil: “Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior. Por amol”, bromea.

Confesiones de Shakira en el juzgado: “Hice aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard” https://t.co/GS4gfZSlz3pic.twitter.com/QjfsFUxMy6 — EL PAÍS (@el_pais) June 16, 2023

La estrella de la música ha revelado una curiosa anécdota amorosa con su expareja: “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España”, recuerda.