Scaloni no descarta a Messi para el Mundial 2026: "Dependerá de él, pero yo creo que sí estará"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, concedió una entrevista a Ràdio Calvià emisora del municipio de Mallorca donde repasó el pasado Mundial y analizó la figura de Leo Messi, al que no descarta para 2026. "Dependerá mucho de lo que él quiera, pero yo creo que sí", afirma sobre la posibilidad de ver a la estrella argentina en la próxima cita mundialista.

"Depende de lo que vaya pasando en el tiempo, de que se sienta bien. Las puertas las tendrá siempre abiertas, él es feliz dentro de una cancha y para nosotros sería bueno".

Para Scaloni Messi es uno de los "grandes" o el "más grande" del fútbol. "Creo que no hacía falta que Messi ganara un Mundial para ser uno de los grandes o el más grande. Ahora no sé qué más le van a pedir, pero se le pedirá más".

Sobre su futuro como entrenado afirma estar "bien", aunque no cierra las puertas a entrenar en otros lugares como en el Deportivo o Mallorca.

"Estoy contento donde estoy. Ya veremos en el futuro, pero lógicamente las puertas siempre están abiertas para dirigir, por eso decidí ser entrenador. El Deportivo es el club que me abrió las puertas, donde crecí como persona, jugador y donde disfruté los mejores años. Y aquí en Mallorca es donde resido, donde tengo mi familia".

Y añade: "¿Por qué no? Pensar en algún día estar en alguno de estos dos lugares porque es realmente donde uno está cómodo".

Por último Scaloni repasó el camino de Argentina en el Mundial y reconoce "nervios" durante el "difícil" partido contra Países Bajos y que todavía no ha asimilado lo que consiguieron. "La verdad es que el patido fue difícil, muy trabajado y por momento muy luchado. Ellos entendieron el partido y se jugó el partido que tenía que jugarse. Hubo nervios, era el pase a una semifinal".

"Es reciente, te vas dando cuenta poco a poco de lo que has conseguido. Nos quedamos con la maneran en lo que lo logramos y la euforia de la gente. El resultado final fue que unimos a un país y eso fue fundamental. Mucha gente de España o Italia me para por la calle contenta por lo que logró Argentina, no solo los argentino", cierra Scaloni.