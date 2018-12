Saúl: "Sí, da gustito tener al Madrid debajo"

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, hizo un completo repaso a la actualidad rojiblanca. Vivos en todas las competiciones, mostró su ambición de cara al título de LaLiga: "Veo posibilidades con LaLiga, tenemos que ser ambiciosos. Da gustito tener al Real Madrid abajo. Podemos sacar más distancia, pero sí, da gustito", comentó en una entrevista en el programa 'El Hormiguero', de Antena 3.

Habló de la Juventus, su rival en octavos de final de la Champions League: "Nos pueden hacer daño, pero nosotros también a ellos. No le tenemos miedo a nadie."

En un tono de broma, comentó que le da más miedo “una bronca del Cholo que una de Luis Enrique -seleccionador de España-, aunque él no me la ha pegado aún. El Cholo es exigente, pero eso te hace mejorar”.

Se deshizo en elogios con Fernando Torres, de quien presumió ser su amigo: "He tenido mucha suerte de coincidir con Fernando Torres. Todo el mundo sabe que es mi ídolo. Aprender de él e incluso ser amigo, lo valoraba mucho. Nadie mejor que él representa los valores del Atlético de Madrid. Me puse muy nervioso cuando le conocí, no sabía cómo entrarle. Los primeros días no había feeling, no sabía qué decirle. Al final, es tan buena persona que esos dos años y medio, me llevaba. Su marcha a mí me ha hecho mucho daño".

También recordó su paso por el quirófano para tratarse del riñón: "Era muy pesimista pero nunca pensé en dejar el fútbol. Sabía que tarde o temprano iba a volver a jugar".

Le quedan siete años de contrato con el Atlético de Madrid: "Mi intención es quedarme, firmé nueve años. En el fútbol, todo el mundo sabe que no sólo depende de ti. Termino con 32 años, y ya hablaremos año a año. Estaba convencido, no tenía miedo. Es bueno que vengan otros equipos, pero al final esperemos que la carrera llegue a buen puerto".