Saúl anuncia su salida del Chelsea

El centrocampista español Saúl Ñíguez anunció su salida del Chelsea, al que llegó cedido por el Atlético de Madrid el pasado agosto por una temporada.



"Las cosas no empezaron nada bien. Después de un largo tiempo en casa, cambiarlo todo no era sencillo", rememoró el centrocampista.





Hello blues,

I’m writing to take my leave of you. I would like to tell you how I felt during this adventure. Things didn’t start well at all. After a long time at home, changing everything wasn’t easy. (…) pic.twitter.com/HLmfK9BqrD