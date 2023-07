El Sassuolo decide no negociar traspasos con clubes rusos

El U.S. Sassuolo italiano ha decidido no negociar traspasos con clubes de Rusia: "Recibimos una oferta de ocho millones de euros por Rogerio. Dicha oferta era del Spartak de Moscú y nosotros no negociamos con clubes de Rusia".

Giovanni Carnevali, el CEO del club italiano, ha dejado muy claro que no negociarán con equipos rusos, incluso si pierden dinero por ello. Es el primer club que se pronuncia directamente sobre negociar en el mercado de fichajes con Rusia, un paso adelante que podría animar a otros clubes con opiniones semejantes a seguir la línea del Sassuolo.

Vinicius Prattes, agente de Rogerio, se mostró muy crítico con esta decisión: "Después de llegar a un acuerdo con el Spartak de Moscú, el Sassuolo nos dijo 15 días después que no iba a negociar con los rusos. Deberían haber avisado de inmediato. Es una falta de respeto hacia nosotros y hacia el club ruso".