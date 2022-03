Sanidad y las comunidades permiten comer y beber en los recintos deportivos

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordó este miércoles permitir la venta y el consumo de bebida y comida en los recintos deportivos, que tendrán en adelante un aforo del cien por cien tanto en exteriores como en interiores.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros y consejeras de Sanidad del SNS acordaron estas medidas, que son un paso más en la vuelta a la normalidad tras la pandemia y que se suman al acuerdo alcanzado este martes para aplicar una nueva "Estrategia de vigilancia y control frente a la covid".



Desde el próximo 1 de abril, el aforo será el máximo y se permitirá tanto el consumo como la venta de alimentos y bebidas en recintos deportivos siempre que se garantice que no se produzcan aglomeraciones en los puestos de venta. También podrán venderse los productos de forma itinerante.



En la reunión de este miércoles, según informó el Ministerio en un comunicado, los consejeros y la ministra abordaron que la incidencia acumulada en todo el país se mantiene en fase de estabilización y que, tanto la ocupación de UCIs y de camas hospitalarias están en nivel bajo con un 6 y un 3,7 por ciento, respectivamente.



Sanidad ha impulsado una nueva estrategia que entrará en vigor el próximo lunes, que implica "aceptar un cierto nivel de transmisión" entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en las personas más frágiles.



En base a esos cambios, los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales", y ya no se monitorizarán todos los casos.