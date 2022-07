Sandro Rosell: "Ser presidente del Barça es difícil, cada día hay una bomba"

El empresario Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, admitió este martes la dificultad de dirigir la entidad azulgrana porque "cada día hay una bomba" y "se tienen que tomar muchas decisiones difíciles". Así lo afirmó en unas declaraciones a 'Catalunya Ràdio', en las que cuestionó la política salarial de su predecesor en el cargo, Josep Maria Bartomeu, y admitió que "el Barça está por encima de Messi" y desconoce por ese motivo si hubiera retenido al argentino.



"Claro que me preocupa la situación del Barça, pero se solventará", dijo Rosell, quien se plantea encabezar una lista electoral para presentarse a la alcaldía de Barcelona en las próximas municipales.



Rosell admitió que con Laporta tiene "una relación muy especial, que nadie entiende excepto nosotros", por lo que "nunca" hablará ni a favor ni en contra de él. Y en cuanto a Bartomeu, que fue vicepresidente primero en su equipo directivo y posteriormente presidente, recalcó que no son "la misma cosa", por lo que "lo del Bartorosellismo" no le gusta.



"Cada uno gestionó el club a su manera. Yo opté por la contención de gasto y él por ampliar ingresos, pero llegó el COVID, que es el gran culpable de la crisis. Puede que su política de contratos con los jugadores fuera exagerada", añadió.



Por eso es crítico con la gestión de la masa salarial por parte de Bartomeu, pero no en cuestiones generales. "Ellos doblaron los ingresos y la pandemia descontroló todo. ¿El Barçagate? Barto y yo hemos sido muy malos comunicando. Perdimos el relato y lo dejamos en manos de gente que no nos quiere", indicó.



En cuanto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que "no está mal lo que hace para su organización", pero Rosell considera que debería tener más en cuenta tanto a la Federación como al Barça y al Madrid.