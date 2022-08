¿Sancionan al Barça?: La UEFA asusta mucho y sanciona poco

Una información en 'The Times' este martes ponía en vilo al barcelonismo. La UEFA les investiga y les puede sancionar. Ese es el primer impacto visual, el titular, el escaparate pomposo. Pero ahora vamos a entrar al detalle, porque lees la palabra UEFA, sanción ..etc. y el rictus te cambia en un primer momento.

La UEFA no persigue al Barça. La UEFA tiene un protocolo (anticuado, que ahora ha decidido actualizar) de control económico que vigila a aquellos clubes que van a participar en Champions, Europa League o Conference League. La información es cíclica y no es una novedad . Emana del mecanismo habitual. Cada año los clubes que juegan competiciones UEFA tienen obligación de presentar sus estadios financieros intermedios y anuales. Todos sin excepción. Cualquier club que en 3 temporadas consecutivas de perdidas superiores a 30 millones de euros, entre los 3 años, es llamado a capítulo.

Teóricamente, si es una SAD y la desviación la pone el accionista mayoritario, no pasa nada. Si no los pone el dueño, el límite máximo que le dejan perder es de 5 millones en 3 temporadas.

Ahora vamos al caso Barça. Antes, un poco de contexto.

Cualquier club en estas circunstancias tiene que justificar ante UEFA sus pérdidas y sus soluciones. En caso contrario, la UEFA puede impedirle participar en su competición UEFA para la que esté clasificado, restarle puntos o sancionarle económicamente.

Pero luego están los peros… esos peros que flexibilizan las cosas y las normas. Y está el TAS.

Por ejemplo, la UEFA antes de bajar la guillotina te da vías de salida:

Te pide explicaciones y te da un plazo para corregirte

Te amplíaa la investigación de 3 a los últimos 5 años.

Te da un plazo en el que te “monitoriza” y te vigila a ver si empiezas a corregir el rumbo.

Te fiscaliza los patrocinios hinchados (precios fuera de mercado) que en realidad son aportaciones del dueño por la puerta de atrás.

O en caso de época COVID permite que las pérdidas de la 19/20 y 20/21 sean tenidas en cuenta a sus efectos disciplinarios sólo al 50 %

En 2014 el PSG fue sancionado de mutuo acuerdo de conciliación con 60 millones por la UEFA. En Septiembre de 2017 también le abrió una investigación tras los fichajes de Neymar y Mbappe por importe de casi 400 millones euros. La UEFA archivó su propia investigación en Junio de 2018 tras el análisis, pero en Octubre decidió reabrirla. El PSG recurrió al TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo Internacional) y con un argumento tan fácil e infantil como que la UEFA tenía 10 días ( Art 16.1 Reglamento sancionador) para reabrir cualquier investigación y lo habían hecho a los 3 meses, el PSG se libró. El rigor de la UEFA brilló por su ausencia.

Con el otro gigante, el Manchester City, fue sancionado por UEFA en Febrero de 2020 a no jugar ni Champions ni Europa League durante dos temporadas (20/21 y 21/22) y además una multa de 30 millones de euros. Los motivos fueron hinchar los patrocinios y no colaborar con la UEFA a facilitar la documentación. 5 meses después, en Julio de 2020, otra vez el TAS anuló la prohibición de no jugar competición Europa y además rebajó la multa de 30 millones a 10.

Tanto la de 60 para el PSG en 2014, como la de 10 para el City en 2020, son "propinas" para sus propietarios (Abu Dhabi y Qatar).

Esos dos gigantes se escaparon o medio escaparon sin el verdadero dolor: no jugar una competición europea por sanción.

¿Saben quien sí pagó el pato? El Málaga CF, por deudas impagadas a jugadores y clubes fue sancionado en Diciembre de 2012 a no jugar la primera competición europea para la que se clasificara. El Málaga también presentó recurso al TAS, pero no tuvo suerte. En Junio de 2013, el TAS ratificaba la sanción y el conjunto malacitano no pudo disputar la Europa League 13/14 para la que se clasificó al quedar 6º.

Cuando la UEFA y el TAS sancionen de verdad con no jugar una competición europea a un club potente, el miedo se convertirá en realidad. De momento, amagan bastante, asustan mucho pero sancionan poco (a los grandes) donde de verdad duele .

De ahí la lucha de LaLiga frente a la UEFA contra los clubes estado en defensa de los clubes españoles, que como vamos a comprobar en el Barça, han tenido que hacer grandes sacrificios para curarse sus heridas económicas o estar muy saneados económicamente como el Real Madrid.

¿Va a ser sancionado el Barca?. ¿Hay Caso Barca?

La UEFA le ha revisado al Barca la contabilidad de la 18/19, 19/20 y 20/21, centrándose según la información de The Times en la 20/21. Pero el protocolo son las 3 ultimas temporadas.

El Barca en estas 3 temporadas ha dado estos resultados:

18/19: +17 millones beneficio

19/20: - 97 millones pérdidas

20/21 : -481 millones pérdidas.

El Barca en las 7 temporadas anteriores a la 18/19 siempre había dado superávit.

A priori, el Barca cumple parámetros para ser sancionado por UEFA, pero ahora vienen los matices y las explicaciones.

La UEFA le pedirá explicaciones al Barca como cualquier otro club, para saber si el Barça se ha corregido y ha saneado sus cuentas.

Y el Barça sí lo ha hecho. Estos serán los argumentos del Barça que con casi total seguridad deberían ser suficientes para que no tema por ninguna sanción de exclusión de jugar Champions y seguramente tampoco ninguna sanción económica:

1.- La UEFA acepta tener en cuenta el 50% de pérdidas de las temporadas de pandemia ( 19/20 y 20/21 ).

2.- No se han producido impagos a jugadores o clubes con deudas vencidas.

3.- El Barça argumentará (esta vez sí le interesará esa explicación) que las pérdidas monstruosas de la 20/21 de 482 realmente no son pérdidas puras todas, porque se provisionaron deterioros de valor de jugadores, anticipado amortizaciones y contabilizado provisiones de litigios (90 kilos del de Neymar)

Y por último y más importante:

4.- El Barca frente a esas pérdidas ha maniobrado obteniendo ingresos extraordinarios por importe de 717 millones de euros. Son las famosas palancas, que no han sido magia aunque suene a varita mágica. El Barca ha vendido mucho. No son futbolistas pero son activos y patrimonio:

Venta del 25 % de sus derechos de TV para los próximos 25 años por 517 millones . Y la venta del 49,5 % (para toda la vida) de sus derechos de Web3, tokens, metaverso, NFTs por otros 200 millones más. Es cierto que ha hipotecado ingresos futuros por muchos años y ha vendido patrimonio, pero es cierto también que ha sacado su músculo como club y valor comercial y ha sacado en cuestión de 3 meses 717 kilos.

Los 4 argumentos son lo suficientemente potentes para que la noticia de 'The Times' quede en un golpe efectista. La UEFA elige sus filtraciones para meter miedo y dar avisos a navegantes

Pero oficialmente lo que hace la UEFA es seguir su protocolo. No es una persecución al Barca. UEFA sabe al detalle las cuentas de los clubes porque aquellos que van a jugar competición europea tienen la obligación de enviárselas.

El Barca tiene explicación ante la UEFA. Los demás ya veremos.

Todo esto son normas y han vencido el 30 de Junio de este año.

A partir de ahora la UEFA entra en un período de transición. En la 22/23 control de no impagos de deudas vencidas en Marzo, Julio Septiembre y Diciembre .

Y desde ya hasta la 25/26 donde su medida estrella es que los clubes solo podrán gastar el 70% de sus ingresos totales en coste de plantilla.

En la 23/24 será el 90%, en la 24/25 el 80%.

Tener su patrimonio neto saneado y no tener deudas vencidas con clubes, jugadores u organismos del fútbol más de 15 días de plazos de pago.

El caballo de batalla seguirá siendo demostrar que los ingresos son reales , que no son hinchados y sobre todo, atreverse con los grandes clubes cuando se salten el disco de dirección prohibida económico.