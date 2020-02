Sánchez Martínez, árbitro del Betis - Barcelona: "El domingo fue un día más del que aprender"

El árbitro José María Sánchez Martínez aseguró que el partido del pasado domingo entre Betis y Barcelona fue "uno más" en su trayectoria pese a las jugadas polémicas y afirmó que "siempre se aprende" de todas las situaciones, además de confirmar que "el debate del VAR no existe de puertas para adentro. "Fue un partido más, otro día más, siempre se aprenden cosas", dijo Sánchez Martínez tras el triunfo del Barça por 2-3, la polémica expulsión de Fekir y la entrada de Sergi Roberto a su excompañero Aleñá, entre otras jugadas.

En este sentido, el murciano reivindicó el nivel del arbitraje nacional. "El arbitraje español también está presente en las finales -no sólo sus clubes- y el VAR es un motivo para sentirse orgulloso del fútbol español. Lo creo -sin lugar a dudas, ahora y siempre ha sido de gran nivel", manifestó.

"En ningún momento se nos está perjudicando, al revés, nos está ayudando a que realmente cuando haya errores se subsanen. No veo más problemas que ése. Es una herramienta que ha venido a ayudarnos, no admite más debate. De verdad, ese debate no existe para nosotros. De puertas para adentro no existe", incidió.

"Soy un árbitro como los 20 que hay aquí. El Comité Técnico de Árbitros tiene que sentirse orgulloso de la plantilla que tiene y de los especialistas del VAR. Yo soy uno más que viene a sumar y a ayudar a hacerlo lo mejor posible. El Comité es un orgullo por sus árbitros, pero sobre todo, por sus personas", aseguró.

"Cuando un árbitro va al campo, los jugadores y entrenadores aceptan el VAR y quieren que el VAR intervenga porque el fútbol es más justo. Este deporte nunca ha sido una ciencia exacta, siempre ha habido errores y aciertos y ahora podemos decidir situaciones que sean blancas o negras. El debate es externo", añadió Sánchez Martínez.