Samuel Umtiti quiere salir del Barcelona este verano y volver a Lyon

Los aficionados azulgranas pueden estar de enhorabuena. Samuel Umtiti parece que por fin quiere marcharse del Fútbol Club Barcelona. Según ha informado este sábado L’Equipe, el futbolista galo quiere salir del equipo catalán para volver a sentirse importante y ofertas no le faltan. A su puerta han llamado equipos de Italia y Francia.

Según el medio francés, el defensa central quiere volver al Olympique de Lyon, club con el que debutó en el futbol profesional en Francia, aunque estos no parecen estar interesados en hacerse con los servicios del jugador de 28 años. La temporada pasada otros equipos de la Ligue 1 como el Olympique de Marsella o el Niza mostraron interés en Umtiti, pero este se quedó en Barcelona.

También llamaron a su puerta clubes de la Serie A como el AC Milan, la Fiorentina y los dos equipos de la capital, la Lazio y la Roma. Ofertas parece que no le van a faltar a un futbolista que desde 2018 no levanta cabeza. Desde que se operó de la rodilla hace cuatro años el futbolista no ha sido el mismo.

Sus constantes lesiones y problemas físicos le han hecho perder protagonismo en el Barcelona. De hecho, el jugador francés se ha vestido de corto solo una vez esta temporada y fue lejos del Camp Nou cuando los azulgranas jugaron contra Osasuna en Pamplona. Ahora tras renovar a la baja el pasado mes de enero, el futuro de Umtiti está lejos de Barcelona. Su entorno espera concretar su salida antes de que el equipo empiece la pretemporada en julio.