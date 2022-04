El Salzburgo arrasa al Atlético de Madrid y se jugará el título ante el Benfica

El Atlético de Madrid cayó este viernes en las semifinales de la Liga de Campeones juvenil tras sufrir una dolorosa derrota por 0-5 ante el Salzburgo en su primera aventura en la Final a Cuatro de la competición que se disputa en el Centro Deportivo Colovray de Nyon.

