El Al Sadd recuerda que Xavi tiene dos años de contrato y está enfocado en el club

Desde la salida de Ronald Koeman el pasado miércoles del banquillo del Barcelona, todos los focos apuntan a un nombre Xavi Hernández. Parece que la vuelta del actual técnico del Al Sadd catarí a su casa es cuestión de tiempo, pero el club asiático no parece dispuesto a poner las cosas tan fáciles.

El club ha colgado este viernes en su cuenta de Twitter un mensaje para dejar claro que el catalán sigue en su banquillo y acallar en parte los rumores que le situán en los próximos días en el Camp Nou: "En respuesta a lo que está circulando recientemente, la dirección del Al Sadd reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo, para mantener nuestro liderazgo en la cima de la liga y defender el título".

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSaddpic.twitter.com/dJP4g0xZBx