El Al Sadd avisa: "No podemos permitir que Xavi se vaya en este momento de la temporada"

El FC Barcelona no quiere esperar más y busca tener cerrado cuanto antes el fichaje de Xavi Hernández para su banquillo. Una delegación del club blaugrana se ha desplazado en la mañana de este miércoles a Doha con el objetivo de llegar a un acuerdo con Xavi para que se convierta en el próximo entrenador del primer equipo del Barça. Mateu Alemany, director deportivo, y Rafa Yuste, vicepresidente, lideran esta expedición, en la que de momento, no ha viajado el presidente Joan Laporta, ha informado Helena Condis.

Pero esta tarde la historia ha dado un giro cuando el CEO del Al Sadd ha manifestado que la intención del conjunto catarí es no dejar marchar a Xavi en este momento de la temporada. Turki Al-Ali dio la bienvenida a los dos integrantes del Barcelona, que han asistido al partido del Al Sadd, pero ha dejado claro que no será tan fácil el fichaje de Xavi por el conjunto azulgrana: "Damos la bienvenida a la visita de la delegación administrativa del FC Barcelona, lo agradecemos y respetamos. Pero la posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros", aseguró Al-Ali en las redes del Al-Sadd.

La intención del Barcelona era viajar para cerrar el fichaje del nuevo entrenador, en sutitución de Ronald Koeman, y de cara a que pudiera debutar en el partido ante el Espanyol, a la vuelta de los partidos internacionales. Esta negativa del club catarí podría ser una postura pública, pero en realidad las negociaciones continúan y los azulgranas seguirán intentando conseguir convencer al Al Sadd para que Xavi vuelva al Barcelona, esta vez en el banquillo.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd