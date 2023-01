Benzema: "¿Borrarme? Nunca voy a dejar a mi club por cualquier cosa"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, compareció en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España, con dos cuestiones clave de las que habló ante los medios: el lío que ha existido entre Benzema y la selección francesa, y su renovación con el club blanco.

Ante lo primero, aseguró que "no quiere pensar en el pasado" y solo se centra en el presente. "Lo que pasó ya está. Lo más importante es el partido de mañana, estoy bien en mi cabeza y en mi cuerpo. Me focalizo en el partido, el resto es pasado, complicado, pero me focalizo en mi papel. No pienso hablar del Mundial", señaló el delantero del Real Madrid.

Sobre su renovación también rehusó responder con certeza: "Yo estoy aquí, quiero disfrutar cada entrenamiento, para mí es cada año y cada año. No puedo hablar del tiempo que me voy a quedar, pero disfruto".

Además, aseguró su compromiso con el Real Madrid, y aseguró que no se borró en el primer tramo de la temporada, como la pregunta sugería: "No miro las cosas así, con el pasado, yo sé lo que representa el Madrid. Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa. Estaba lesionado, otra cosa no me suena".

Por último, trató también la visita de Cristiano Ronaldo al entrenamiento del Real Madrid. "No necesitamos foto para decir que somos amigos. Foto es Instagram, Twitter, es otro mundo. No tenía tiempo para decirle hola porque él empezaba el entrenamiento. Ojalá pueda verle para hablar con él"