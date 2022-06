Tchouaméni: "Mbappé quería saber si podía ir al PSG, pero mi prioridad era el Real Madrid"

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni ha reconocido que aunque recibió llamadas "de otros clubes", en su "cabeza" siempre ha "esperado la llamada del Real Madrid", además de confesar que Kylian Mbappé le llamó para convencerle para fichar por el Paris Saint-Germain, aunque le aseguró que su "primera opción" era el club blanco.

"Estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Vamos a trabajar mucho para conseguir muchos títulos para este club. Gracias al presidente, a mi agente y mi familia por estar aquí. ¡Hala Madrid!", señaló en su primer discurso como madridista, íntegramente en castellano.

Posteriormente, en una rueda de prensa acompañado del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, reconoció que ha mantenido conversaciones también con otros clubes. "Ya había hablado con otros equipos, pero en mi cabeza siempre estaba esperando la llamada del Real Madrid. Cuando llamó a mi puerta, no lo dudé ni un momento. Hablé con mi agente, con mi familia y con mi club para encontrar el mejor acuerdo para todos. Ahora soy jugador del Real Madrid y es algo maravilloso", apuntó.

"Es verdad que tuve la oportunidad de elegir otros equipos, pero en cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado en mí no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en la historia del fútbol y el mejor equipos para conseguirlo es el Real Madrid. Es un equipo con unos jugadores increíbles y es la mejor decisión para mí", añadió.

Uno de ellos, de hecho, fue el Paris Saint-Germain, y el propio Kylian Mbappé, que este mismo verano rechazó una oferta del club blanco, el que trató de convencerle. "Kylian ha decidido quedarse en el PSG, sabía que yo seguramente me iba a marchar del Mónaco y quería saber si podía ir al PSG, pero mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente y está feliz por mí", confesó.

"En la final de la 'Champions' ya había negociaciones con el Real Madrid. Cuando vi los partidos contra el PSG, el Manchester City y el Chelsea, le escribí a mi agente para decirle 'por favor, haz todo lo que puedas para ir al Real Madrid'", relató. "Es un desafío, pero no tengo que pensar solo en el Mundial de noviembre, tengo que pensar en los entrenamientos. Si juego y tengo minutos, creo que no tendré problemas para ir al Mundial", añadió sobre si tendrá peso en el equipo.

Además, el internacional galo desveló que habló con sus compañeros madridistas de la selección, Karim Benzema -uno de sus "ídolos" junto a Zinédine Zidane- y Eduardo Camavinga, antes de tomar la decisión. "He tenido la suerte de hablar con Karim y con Camavinga. Podemos ver cómo Camavinga ha mejorado en el mejor club del mundo. Karim es el mejor delantero del mundo y tengo la suerte de jugar con él en la selección; me llamó y me contó cómo funcionaba todo en el Real Madrid. Ha sido una suerte contar con todos desde el principio", apuntó.

También pudo charlar con su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti. "Hablé con él hace unas semanas para saber qué pensaba él. Fue muy simpático, me dijo que si quería convertirme en uno de los mejores centrocampistas del mundo tenía que venir al Real Madrid", indicó.

En otro orden de cosas, Tchouaméni aseguró que aportará al equipo "inteligencia y recuperar muchos balones". "Con respecto a la competencia, cuando uno llega al mejor equipo del mundo es lógico que estén los mejores jugadores en todos los puestos. Tengo que demostrar mi calidad en los entrenamientos y tengo muchas ganas de hacerlo", manifestó.

En este sentido, no quiso definirse como un recambio del brasileño Casemiro. "Casemiro tiene una carrera excepcional. No sé si seré su sucesor o no, pero intentaré escribir mi propia historia. Si consigo ganar cinco Copas de Europa no lo habré hecho tan mal", señaló.

"Desde que soy pequeño, he jugado con dos mediocentros. En el Real Madrid, con un 4-3-3, mi posición sería la de '6', pero también puedo jugar de '8', ya lo he hecho con la selección. No tengo problema en jugar más o menos atrás en el campo", dijo sobre su posición favorita en el terreno de juego.

También explicó por qué escogió el dorsal 18. "He jugado mucho con el 8 en la cantera, en mis clubes y mi selección. El 8 lo tiene Toni Kroos y pregunté cuáles estaban disponibles. Elegí el 18 porque es el más parecido al 8", expuso. "Intento inspirarme en la cultura estadounidense, en el baloncesto de Kobe Bryant, Michael Jordan. Son leyendas del deporte e intentaban mejorar su juego para dar el máximo. No podemos descansar en ningún momento ni pensar que con lo mínimo vamos a conseguir grandes éxitos", añadió sobre sus inspiraciones.

Por último, Tchouaméni desveló las cosas que ha aprendido de Cesc Fàbregas en el Mónaco. "Cuando llegué al Mónaco estaba Fàbregas en el equipo y tuve una buena relación con él. Lo primero que me dijo es que en cuanto recuperase el balón tenía que ir hacia adelante, porque tal vez no estaría preparado; ver todo el campo es importante. Tengo que mejorar en todos los aspectos del juego y estoy en el mejor club para eso", finalizó.