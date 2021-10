Sergi Barjuan: "Quiero devolver la alegría a la plantilla"

El nuevo entrenador interino del FC Barcelona Sergi Barjuan ha asegurado que es "ganador" y que intentará hacer aflorar las ganas de jugar y de ganar en la plantilla actual, empezando por el duelo ante el Alavés de este sábado en el Camp Nou en una Liga que considera que todavía está abierta.

"Si hay algo que quiero hacer con la plantilla es que recupere la alegría, el querer ir al campo a jugar a fútbol. Han demostrado lo que son y que saben competir, en este momento tienen que tener claro que hay que ir a ganar el partido contra el Alavés porque LaLiga está abierta y no podemos perder puntos, menos en casa", aseguró.

Sergi, en su primera comparecencia ante la prensa tras confirmarse que será el entrenador interino, el puente entre Ronald Koeman y quien sea el nuevo entrenador definitivo, aseguró que si recuperan efectivos y esa alegría, todo irá a mejor. "Si vamos recuperando la idea de fútbol vertical nos ayudará más a lograr el reto de ir más arriba", señaló.

"Es mucho más fácil trabajar con jugadores de esta calidad y me ha gustado lo que hemos hecho hoy, con la idea de intentar enchufarlos a todos. La forma de jugar no variará, los jugadores son los mismos, pero sí habrá algunos conceptos tácticos que he visto hoy y que podrían darnos la solución", comentó sobre qué cambios se podrían ver en el equipo.

"Si me conocéis, tengo ambición de ser ganador. Si lo soy, y los jugadores también y lo han demostrado, con este pack tenemos que intentar revertir la situación. Podré intervenir más o menos en función de lo que vea en cada partido", aseveró.

Quiso, tras agradecer esta oportunidad al club de coger al primer equipo, enviar un "abrazo enorme" a su excompañero Ronald Koeman. "Hemos trabajado codo a codo estos meses, pero los resultados mandan. Tenemos poco margen de trabajo y llego en una situación compleja pero ya hemos intentado imponer dos o tres criterios factibles para mañana", aportó.

Y es que debutará ante el Deportivo Alavés, en un partido clave para no tirar LaLiga. "En una situación de estrés hay que dominar todo lo antes posible. Hemos visto vídeos y el Alavés es un equipo que ha ido a más. Ha ganado dos partidos, ha cambiado de sistema. Tendremos que buscar las debilidades del rival e intentar romper su racha con nuestro juego", alegó.

Un duelo en el que podría estar Ousmane Dembélé, quien podría jugar su primer partido de la temporada tras su lesión. No obstante, sigue siendo baja Ansu Fati. "Ansu Fati no ha entrenado hoy así que no podrá jugar este domingo. Si no puedes entrenar, es casi imposible jugar", explicó Barjuan.