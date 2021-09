Ancelotti: "Benzema es como el vino, mejora con el tiempo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recalcó que Karim Benzema aún tiene "tiempo" para poder ganar el Balón de Oro y comparó al francés con el vino que "cuanto más viejo, mejor", mientras que dejó claro también que no es el momento de "poner nota" a su equipo porque aún deben venir "momentos difíciles".

"Creo que por lo que está haciendo y lo que hizo la pasada temporada, Benzema tiene que estar en la lista de este año de los que pueden ganarlo, pero tiene tiempo para ganarlo porque es como el vino, cuánto más viejo, mejor es", señaló Ancelotti este viernes en rueda de prensa preguntado sobre las opciones del francés para el galardón.

Por otro lado, pese al buen inicio de campaña, aún sin perder y ofreciendo mucha 'pegada' arriba, el italiano cree que "es demasiado pronto para poner" una nota. "Me gustaría poner la más alta al final de temporada, ahora significa poco. Nos están saliendo bien las cosas, pero tendremos momentos difíciles y tendremos que estar preparados", advirtió.

En este sentido, sabe que deben "mejorar" en el aspecto defensivo, mientras que en el ofensivo no esconde que tienen "más calidad" como demostraron ante el Mallorca, donde lo hicieron "mejor, con más agresividad". "Y ese es el plan que queremos seguir para los próximos partidos cuando no tengamos el balón", apuntó.





"En este tiempo nos hemos centrado mucho en el aspecto defensivo porque era el que más mejoría necesita porque el ofensivo consiste en posicionar a los jugadores con balón y después tener en cuenta que está determinado por la calidad y creatividad que tienen los delanteros, y en este caso la plantilla está llena de esto", añadió.

Para el italiano, "la posición" de su línea defensa debe estar "teniendo en cuenta la presión con el balón" y ahí destacó la labor de David Alaba que "es muy hábil con la línea alta". "Y si no hay presión, tenemos que defender con bloque bajo. Nos gustaría tener la línea en el mediocampo, pero no siempre es posible", puntualizó.

Ancelotti recordó también que en la actualidad "no es posible" entrenar ciertos automatismos en el campo por lo exigente del calendario. "Necesitas intensidad y no puedes hacerlo cuando juegas cada tres días. Lo hacemos con videos, para que los jugadores lo analicen y vean las cosas que han hecho bien y las que hay que mejorar. Así también se puede hacer un buen trabajo", subrayó.





El técnico madridista tampoco escondió que las rotaciones es algo que debe "gestionar bien" y que es "complicado". "Das descanso a un jugador y su sustituto lo hace muy bien y luego debes ponerle en el banquillo. Son pequeños detalles que debo pensar bien, pero siempre tengo que poner un equipo que puede ganar partidos teniendo en cuneta todas estas consideraciones y los que no han jugado tienen más posibilidad de jugar porque están más frescos", comentó.

Y uno de esos jugadores que podría reclamar un sitio ahora es Marco Asensio, autor de un triplete ante el Mallorca. "Marco era importante antes de este partido y si no hubiera jugado, también. Lo hizo bien, mostró su calidad y su habilidad para jugar en una posición distinta. Para nosotros es un jugador muy importante", admitió.

Preguntado por Eden Hazard, uno de los competidores del balear y que no jugó el miércoles, resaltó que "lo importante en este momento es que se está entrenando bien y no tuvo problemas en recuperar bien tras el partido ante el Valencia". "Pero aunque esté al cien por cien de su condición no puedo garantizar que juegue todos los partidos, ni a él ni a nadie. Hazard está bien", aseveró.





Sobre Andrey Lunin, segundo portero, el de Reggiolo aclaró que la posición de portero es "distinta" al resto, pero que detrás de Thibaut Courtois "hay un joven con mucha calidad". "La idea es darle minutos, no sé cuantos, pero merece jugar y próximamente va a hacerlo", confirmó.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid, que confesó que no está "contento" si un equipo "lo pasa mal" como es el caso del FC Barcelona, afirmó que el Villarreal es "un equipo con mucha calidad, experiencia, buena organización y acostumbrado a jugar partidos de un nivel alto". "Es un partido muy muy importante y para ganar hay que hacer todas las cosas muy bien porque es un equipo de nivel alto", avisó.