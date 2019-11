Rubiales: "Tebas ha puesto a los clubes a los pies de los caballos"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, explicó este viernes no estar preocupado por la retirada de varias televisiones de la puja para emitir la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí, un problema más que buscarán solucionar, como los que les genera Javier Tebas.

"No me preocupa (que no haya televisiones). Cada vez que hemos tenido un problema lo hemos solucionado, me gustaría que todos estuvieran contentos. Cada uno es libre de tener sus criterio. Hoy estamos felices de que se haya retransmitido una televisión que nos han visto millones de personas. La Federación tiene que hacer una muy buena competición. Hemos tenido problemas muy serios y siempre los hemos superado", indicó en declaraciones a los medios.

El presidente de la RFEF respondió así a la negativa de las televisiones de pugnar por los derechos, por jugarse en un país que no respeta los derechos humanos y en concreto los de las mujeres. Rubiales atendió a los medios tras la goleada de la selección a Malta (7-0) en el Ramón de Carranza.

Pese a la contundente victoria, el runrún en la zona mixta fue la renovación de Robert Moreno más allá de la Eurocopa, decisión automática en otras etapas. "Hay normas que se mantienen y otras que no. Hay un departamento que lo lidera Molina y él cuando termine la clasificación me contará, hablaremos y veremos qué se hace si es que hay que hacer algo. Nos queda un partido y después tenemos mucho tiempo para pensar", dijo, dejando cierta incertidumbre.

Además, Rubiales se refirió a la decisión conocida este viernes del juez de denegar las medidas cautelares de LaLiga, para que el Villarreal-Atlético se jugara en Miami. "Lo que ha hecho Tebas es poner a los clubes españoles a los pies de los caballos, porque está desobedeciendo una decisión de la FIFA del año pasado, que dice que los partidos de una competición local no podían salir al extranjero", dijo.

"Que insista una y otra vez para ir a los juzgados, son decenas las denuncias que nos encontramos tanto de Tebas como de las asociaciones subvencionadas por la liga. Queremos gente que quiera construir y que no esté volcando su trabajo en cómo dañar a otra institución. No hay ninguna guerra, aquí siempre ataca el mismo y los demás nos tenemos que defender", añadió.