Rubiales: "Tebas está nervioso porque unos amigos suyos sobornaron a miembros de FIFA"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmado que su homólogo de LaLiga, Javier Tebas, está "nervioso" porque "unos buenos amigos suyos" han "sobornado a miembros de FIFA", después de asistir este miércoles a la Asamblea General de la patronal de clubes.

"Está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control del mercado televisivo ahora no lo van a poder ostentar; es gente que ha sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de soborno por parte de Mediapro de 2018 y desde la RFEF se nos ha indicado que no debemos trabajar con gente que soborna, que ha reconocido que ha sobornado", señaló en declaraciones a los medios a la salida de la Asamblea.

En este sentido, Rubiales explicó que quizás eso le esté haciendo "activar una serie de movimientos" como "una oferta fuera del Real Decreto para quedarse él con los derechos de la Copa del Rey cuando no puede". "Son una serie de cuestiones difíciles de entender. Nosotros trabajamos únicamente con empresas en igualdad de condiciones, pero si una de ellas ha reconocido hace meses que ha sobornado a miembros de Federaciones de FIFA, obviamente creo que, con buen criterio, no vamos a trabajar con este tipo de empresas", apuntó.

Sobre el hecho de que se negara la entrada a la Asamblea a su equipo de colaboradores, el máximo mandatario de la RFEF cree que "se crea un precedente". "Es triste que venga con dos personas de comunicación y con dos abogados y que no se les deje pasar, porque estas personas también trabajan para todos los clubes que estaban dentro de la habitación. Yo no voy a responder de la misma manera; cuando el presidente de LaLiga venga a la Asamblea -de la RFEF- y venga con dos, tres, cuatro personas, pasarán sin ningún tipo de problema", manifestó.

Además, Rubiales destacó otro de los incidentes ocurridos durante la Asamblea. "Ha habido también otro episodio muy triste cuando le he preguntado al que fue gerente de AFE, Luis Gil, que dijese si alguno de los partidos a beneficio de AFE por parte de la Federación ha tenido la más mínima irregularidad, porque él era el máximo responsable económico de AFE, ya que LaLiga ha presentado unos escritos tratando de vincularlos a mi gestión, y tratando, hablando claro, de ensuciar mi imagen", señaló.

"Como todo aquello se hizo bien, yo quería preguntarle al máximo responsable entonces y que ahora trabaja en LaLiga en el departamento financiero si había algo mal hecho, y de nuevo ha intervenido el presidente de LaLiga diciéndole 'no hables, no hables'. Estamos en una institución donde no dejan pasar ni hablar a la gente y creo que denota mucho quién preside y cuáles son los valores democráticos de la persona que preside esta asociación", continuó.

También destacó que un club de los presentes salió en su defensa durante la Asamblea. "Quiero agradecer a un club que lo ha dicho públicamente delante de todos y a otros que me lo han dicho, que me han mandado mensajes durante la intervención, que me decían, literalmente, 'esto no puede ser, es una equivocación tremenda que trabajadores de la Federación se les niegue la entrada por primera vez'. Me habéis visto venir aquí cuatro o cinco veces, siempre acompañado, y hasta ahora no se le había vetado la entrada a nadie", expresó.

A pesar de todo, Rubiales confirmó que asistirá a la reunión a la que la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, ha emplazado este miércoles tanto a LaLiga como a la RFEF renegociar el Convenio de Coordinación. "Yo siempre voy a acudir y no nos vamos a levantar", señaló.

"Si he tenido que aguantar hasta un insulto en la mesa del señor Tebas y me callé por respeto a la secretaria de Estado, a la presidenta del CSD y de todos los miembros que estaban en aquella mesa. Con la voluntad de una de las dos partes no se puede, los dos tenemos que querer llegar a acuerdos", concluyó.