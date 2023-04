Rubiales: "Si Messi vuelve a LaLiga será recibido con los brazos abiertos"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), valoró la opción de un posible retorno de Leo Messi al Barça y comentó que "si vuelve a LaLiga será recibido con los brazos abiertos".

El máximo mandatario del ente federativo español recordó que se enfrentó en 2006 a Leo Messi cuando él defendía al Levante y el argentino tenía 19 años. "Yo tuve la suerte de jugar contra Leo Messi, pero no sé si es buena o mala suerte porque lo tuve que marcar y él es jugador irrepetible, espectacular, fantástico, pero en su posible vuelta yo no me meto tampoco", recalcó.

Rubiales realizó estas declaraciones este sábado durante una visita institucional al Principado donde se reunió con el presidente de la Federación Andorrana de Fútbol (FAF). "Al final todos los españoles y también los seguidores del fútbol español de fuera del país quieren que los mejores jugadores estén en nuestra Liga. Eso sí, sólo es una cuestión suya o también del Barça que es el que está negociando o no porque no lo sabemos", dijo. "No me meto. Pase lo que pase, Leo Messi es único en el fútbol mundial y siempre le desearé lo mejor", sentenció el presidente de la RFEF.