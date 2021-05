Rubiales defiende el nivel de los árbitros españoles y las reglas del VAR

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha defendido el nivel de los árbitros españoles, "que son los mejores del mundo" y también las reglas del VAR "que son las mismas en todos los países".

Rubiales ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en Logroño, donde ha asistido a la toma de posesión del presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso.

En comparecencia el presidente de la Federación Española ha considerado que los árbitros "deben tener total independencia" aunque entiende que "desde la pasión y el sentimiento" se critiquen sus decisiones.

"Entiendo que el fútbol es pasión y genera alegría y frustración en los aficionados, que tienen los sentimientos a flor de piel", ha asegurado, aunque ha reclamado "prudencia, respeto" y "romper una lanza a favor de los árbitros, que están a un magnífico nivel".

Además, "las normas del VAR son internacionales, las mismas en todos los países" y "aunque cuando estás en la vida pública hay que aceptar las críticas, también hay que saber que tenemos uno de los mejores cuerpos arbitrales, sino el mejor".

También se ha referido al proyecto de Superliga y ha recalcado que "una liga cerrada no es el camino" aunque "hay que hacer una reflexión muy en serio sobre el cambio generacional y social en el que estamos" porque "el fútbol de hace 30 años no vale y no va a valer".

Ha abogado por "quitar partidos del calendario y que los que haya sean más interesantes" como la Federación ha hecho en el nuevo modelo de Copa del Rey "en el que existe vértigo e incertidumbre" desde las primeras eliminatorias.

"Nuestro modelo es la búsqueda de interés, pasión y emoción", ha insistido Rubiales, que cree que "otros piensan que cuanto más (fútbol) mejor, pero podemos llegar a aburrir a la gente que le gusta este deporte" y ha incidido también en el cambio hecho en la Supercopa de España "que ahora es el torneo de clubes corto más seguido en el mundo".

Además ha avalado otros cambios aplicados por la Federación, como la fase de ascenso a Seguda en una sede única, que se planteó por la pandemia pero se va a mantener en el futuro; o la creación de la Liga PRO, que evitará el "cuello de botella" que ahora existe entre Segunda B y el fútbol profesional.

Así, ha abogado porque "en los próximos años, todas las instituciones mundiales del fútbol, sin creernos los dueños de la verdad, generemos un debate para ver a dónde va esto, porque las cosas han cambiado mucho y todos los que vivimos en el fútbol tenemos que hacer una reflexión y o nos adaptamos o nos quedaremos desfasados".

Por otro lado, Rubiales ha explicado que la Federación Española prevé continuar con su apoyo al fútbol más modesto y ha asegurado que al inicio de la pandemia esta institución contempló la posibilidad de llegar a perder 30 millones de euros en este ejercicio. "Pero vamos a estar mucho mejor y van a ser alrededor de cuatro", ha dicho.

Se ha referido por último a la presencia de espectadores en los estadios de fútbol profesional ha afirmado que la Federación Española "va a seguir con respeto y cumplimiento al máximo nivel de las normas" aunque cree que "la situación tiende a mejorar" en un momento en el que "el fútbol modesto y no tan modesto, y la sociedad necesitan volver a encontrarse, aunque no desde la presión sino desde el entendimiento".